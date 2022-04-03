Для того чтобы наложить сжимающую повязку, вам нужен эластичный бинт. Поэтому в каждой аптечке должно быть хотя бы два эластичных бинта. Первый нужен для перевязки, а второй – как сжимающий элемент.
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Когда конечность ранена, может нарушаться подвижность, поэтому нужно помогать другой рукой.
Как наложить сжимающую повязку на руку
- Размотайте немного эластичного бинта и уложите его на ногу.
- Сделает первый моток так, чтобы бинт не двигался и не перекручивался.
- Второй бинт положите на место повреждения – он и будет сжимать элемент, который остановит кровотечение.
- Продолжайте бинтовать руку так, чтобы сжимающий элемент крепко давил на рану.
Ваша задача как можно быстрее сделать перевязку, потому что потеря даже пол литра крови может привести к потере сознания.