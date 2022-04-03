Как правильно и быстро накладывать себе повязку при ранении: видеоинструкция

Повязки используют для давления на часть тела – в основном с целью остановки кровотечения, предотвращения отека тканей или удержания конечности или другой части тела в неподвижном состоянии.

Для того чтобы наложить сжимающую повязку, вам нужен эластичный бинт. Поэтому в каждой аптечке должно быть хотя бы два эластичных бинта. Первый нужен для перевязки, а второй – как сжимающий элемент.

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Когда конечность ранена, может нарушаться подвижность, поэтому нужно помогать другой рукой.

Как наложить сжимающую повязку на руку

Размотайте немного эластичного бинта и уложите его на ногу. Сделает первый моток так, чтобы бинт не двигался и не перекручивался. Второй бинт положите на место повреждения – он и будет сжимать элемент, который остановит кровотечение. Продолжайте бинтовать руку так, чтобы сжимающий элемент крепко давил на рану.

Ваша задача как можно быстрее сделать перевязку, потому что потеря даже пол литра крови может привести к потере сознания.