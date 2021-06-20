Что надо знать об интервальном голодании

Интервальное голодание – популярный сейчас способ контроля веса. Диетологи неоднократно доказывали пользу интервалов между приемами пищи. Однако, такая система имеет как плюсы, так и минусы. Однозначного ответа относительно пользы интервального голодания до сих пор нет, как и ответа на вопрос, как аутофагия влияет на общее метаболическое здоровье организма.

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Специалисты из Университета Бата решили выяснить, отличается ли голодание без ограничения калорий от обычной диеты.

Добровольцев поделили на 3 группы:

Контрольная потребляла около 1500 калорий в день,

вторая голодала через день и съедала примерно 3000 калорий в сутки,

третья голодала тоже через день, но ела рекомендуемое количество калорий – около 2000.

Точные результаты эксперимента:

У представителей третьей группы через четыре недели не произошло никакого существенного снижения веса.

Тогда как вторая группа потеряла в среднем 1,6 кг.

Но больше всего сбросили вес участники из контрольной группы – 1,9 кг за месяц без голодовок.



Интервальное голодание – не лучший способ похудения / Фото Unsplash

Потеря мышц плохо повлияет на качество тела

Важно также и то, что примерно половина потерянного веса во второй группе – это мышечные ткани. При этом у контрольной группы масса снижалась почти исключительно вследствие потери жировой ткани.

Вероятно, что потеря мышечной массы произошла из-за пониженной физической активности в дни голодания.

Исследователи отмечают, что экономия энергии могла быть подсознательной, и сами участники могли не подозревать, что стали меньше двигаться, у них элементарно не хватало энергии на физическую активность, организм перешел в режим "экономии".