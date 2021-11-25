Как правильно измерить артериальное давление: пошаговая инструкция
Источник:Heart
Проверять давление рекомендуется всем взрослым старше 40 лет не реже одного раза в два года, чтобы вовремя выявить возможные нарушения. Но иногда делать это нужно чаще, даже каждый день.
Преимущества домашнего мониторинга давления
Мониторинг артериального давления дома может быть особенно полезен для пациентов с гипертонией (высоким давлением). Гипертония – когда верхнее число (систолическое давление) составляет от 140 мм рт. ст. или нижнее число (диастолическое давление) – от 90 мм рт. ст.
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Домашний контроль над давлением укрепляет ответственность за свое здоровье. Это даже может усилить вашу мотивацию правильно питаться, чаще заниматься спортом и не пропускать прием лекарств.
Но ежегодно точность тонометра нужно проверять у врача, сравнивая показания его устройства с показаниями своего. Вы можете измерять давление как на правой, так и на левой руке. Разница в 10 мм рт. ст. или менее считается нормой.
Как правильно измерять давление
- Перед измерением давления успокойтесь. Посидите пять минут, если нужно, сходите в туалет. Не курите, не пейте напитки с кофеином и не занимайтесь физическими упражнениями за 30 минут до замера.
- Сядьте прямо, желательно на жесткую поверхность (лучше на стул, чем на диван). Стопы должны стоять на полу, а ноги не должны быть скрещены. Держите руку на плоской поверхности (например, на столе) так, чтобы плечо было на уровне сердца. На плече не должно быть одежды.
- Низ манжеты должен быть на несколько сантиметров выше изгиба локтя и плотно прилегать к телу, но не очень сильно: так, чтобы можно было продвинуть кончик пальца под нее.
- Измеряйте давление в одно и то же время суток, например утром и вечером. Лучше всего снимать показания каждый день, но можно через две недели после изменения лечения и в течение недели перед визитом к врачу.
- Каждый раз делайте два или три измерения с интервалом в одну минуту и записывайте результаты. Если устройство имеет встроенную память для хранения показаний, не забудьте взять его на прием к врачу.
- Не измеряйте давление сразу после пробуждения, но лучше сделать это до завтрака и приема лекарств. Если вы занимаетесь спортом, измерьте давление перед тренировкой.
- Уточните у врача, при каких показаниях следует прийти к нему на прием.