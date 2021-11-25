Как правильно измерить артериальное давление: пошаговая инструкция

Проверять давление рекомендуется всем взрослым старше 40 лет не реже одного раза в два года, чтобы вовремя выявить возможные нарушения. Но иногда делать это нужно чаще, даже каждый день.

Преимущества домашнего мониторинга давления

Мониторинг артериального давления дома может быть особенно полезен для пациентов с гипертонией (высоким давлением). Гипертония – когда верхнее число (систолическое давление) составляет от 140 мм рт. ст. или нижнее число (диастолическое давление) – от 90 мм рт. ст.

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Домашний контроль над давлением укрепляет ответственность за свое здоровье. Это даже может усилить вашу мотивацию правильно питаться, чаще заниматься спортом и не пропускать прием лекарств.

Но ежегодно точность тонометра нужно проверять у врача, сравнивая показания его устройства с показаниями своего. Вы можете измерять давление как на правой, так и на левой руке. Разница в 10 мм рт. ст. или менее считается нормой.

Как правильно измерять давление