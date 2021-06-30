Как правильно мыть руки: подробная инструкция с видео
Источник:24 канал
Мытье рук – самый простой способ защитить себя и других от пищевого отравления, гриппа и других опасных болезней. И это одна из главных мер для профилактики COVID-19.
Между тем большинство из нас, как оказалось, не умеет правильно мыть руки. На эту важную гигиеническую процедуру мы, согласно исследованию, тратим в среднем 6 секунд. Также было выяснено, что 93,2% людей никогда не моют руки после кашля и чихания.
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Когда нужно мыть руки
Мыть руки обязательно не только тогда, когда они грязные. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют это делать:
- До, во время и после приготовления пищи.
- Перед едой.
- Перед процедурами ухода за больным и после них.
- Перед обработкой и после обработки бытовой травмы.
- После туалета.
- После прогулки.
- После замены подгузников или гигиенических процедур по уходу за ребенком.
- После чихания, кашля и – внимание! – после вытирания носа.
- После кормления домашнего любимца или контакта с ним.
- После выноса мусора.
Люди неправильно моют руки / Фото: unsplash
Как долго следует мыть руки
Всемирная организация здравоохранения рекомендует мыть руки с мылом не менее 30 секунд. Именно столько времени нужно, чтобы удалить с поверхности рук максимум микробов. Конечно, не надо каждый раз включать секундомер: пол минуты – это в обычном темпе спеть припев из "Червоной руты". Чтобы вымыть руки профессионально, как медицинский работник, понадобится 40 – 60 секунд.
Как правильно мыть руки
- Смочите руки чистой проточной водой и выжмите на ладонь из дозатора достаточное количество мыла, чтобы полностью намылить руки. Для лучшего эффекта возьмите антибактериальное мыло Smile. Оно эффективно очищает руки, уничтожая 99% бактерий, а экстракт алоэ вера и аллантоин в его составе прекрасно увлажняют кожу и способствуют ее восстановлению. Ингредиенты Smile абсолютно безопасны, поэтому это мыло может ежедневно использовать вся ваша семья.
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Потрите ладонь о ладонь, чтобы мыло вспенилось.
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Одной рукой потрите тыльную сторону и пальцы другой руки, а также между пальцами. Повторите то же с первой рукой.
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Сплетите пальцы в "замок" и потрите одну ладонь о другую и опять же между пальцами.
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Сцепите соединенные "ковшом" пальцы рук и тыльной стороной согнутых пальцев одной руки потрите ладонь другой.
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Обхватите большой палец одной руки ладонью другой и потрите его круговыми движениями. Повторите то же с большим пальцем первой руки.
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Потрите кончиками пальцев одной руки ладонь другой. Сделайте то же с первой рукой.
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Хорошо вымойте руки под чистой проточной водой.
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Вытрите руки чистым полотенцем. Если моете руки в общественном туалете, кран закройте, укутав вентиль одноразовым бумажным полотенцем.
Видео: как правильно мыть руки
Если нет возможности помыть руки с мылом под проточной водой – протрите их дезинфицирующими салфетками Smile Sterill Bio с содержанием спирта 70%.
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Почему нужно мыть руки – наглядно / Инфографика 24 канала
Насколько часто можно мыть руки
Согласно распространенной "гигиенической гипотезе", среда, в которой растет ребенок, не должна быть слишком стерильной. Сторонники этой гипотезы убеждены, что под воздействием микробов детская иммунная система тренируется и укрепляется, тогда как чрезмерная чистота провоцирует развитие аллергии, астмы и аутоиммунных заболеваний.
Но ни одного научного доказательства того, что слишком частые гигиенические процедуры ослабляют иммунную систему и делают наш организм уязвимым к бактериям и вирусам, не существует. Микробы окружают нас повсюду: они в воздухе, в пищевых продуктах, почве, воде, на растениях и животных. Поэтому гигиенические меры не устраняют абсолютно все микробы из нашей жизни, а просто снижают риск заражения.
Итак, мойте руки чаще – и будьте здоровы!