Как правильно мыть руки: подробная инструкция с видео

Мытье рук – самый простой способ защитить себя и других от пищевого отравления, гриппа и других опасных болезней. И это одна из главных мер для профилактики COVID-19.

Между тем большинство из нас, как оказалось, не умеет правильно мыть руки. На эту важную гигиеническую процедуру мы, согласно исследованию, тратим в среднем 6 секунд. Также было выяснено, что 93,2% людей никогда не моют руки после кашля и чихания.

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Когда нужно мыть руки

Мыть руки обязательно не только тогда, когда они грязные. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют это делать:

До, во время и после приготовления пищи.

Перед едой.

Перед процедурами ухода за больным и после них.

Перед обработкой и после обработки бытовой травмы.

После туалета.

После прогулки.

После замены подгузников или гигиенических процедур по уходу за ребенком.

После чихания, кашля и – внимание! – после вытирания носа.

После кормления домашнего любимца или контакта с ним.

После выноса мусора.



Люди неправильно моют руки / Фото: unsplash

Как долго следует мыть руки

Всемирная организация здравоохранения рекомендует мыть руки с мылом не менее 30 секунд. Именно столько времени нужно, чтобы удалить с поверхности рук максимум микробов. Конечно, не надо каждый раз включать секундомер: пол минуты – это в обычном темпе спеть припев из "Червоной руты". Чтобы вымыть руки профессионально, как медицинский работник, понадобится 40 – 60 секунд.

Как правильно мыть руки

Смочите руки чистой проточной водой и выжмите на ладонь из дозатора достаточное количество мыла, чтобы полностью намылить руки. Для лучшего эффекта возьмите антибактериальное мыло Smile. Оно эффективно очищает руки, уничтожая 99% бактерий, а экстракт алоэ вера и аллантоин в его составе прекрасно увлажняют кожу и способствуют ее восстановлению. Ингредиенты Smile абсолютно безопасны, поэтому это мыло может ежедневно использовать вся ваша семья.

Потрите ладонь о ладонь, чтобы мыло вспенилось. Одной рукой потрите тыльную сторону и пальцы другой руки, а также между пальцами. Повторите то же с первой рукой. Сплетите пальцы в "замок" и потрите одну ладонь о другую и опять же между пальцами. Сцепите соединенные "ковшом" пальцы рук и тыльной стороной согнутых пальцев одной руки потрите ладонь другой. Обхватите большой палец одной руки ладонью другой и потрите его круговыми движениями. Повторите то же с большим пальцем первой руки. Потрите кончиками пальцев одной руки ладонь другой. Сделайте то же с первой рукой. Хорошо вымойте руки под чистой проточной водой. Вытрите руки чистым полотенцем. Если моете руки в общественном туалете, кран закройте, укутав вентиль одноразовым бумажным полотенцем.

Видео: как правильно мыть руки

Если нет возможности помыть руки с мылом под проточной водой – протрите их дезинфицирующими салфетками Smile Sterill Bio с содержанием спирта 70%.

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Почему нужно мыть руки – наглядно / Инфографика 24 канала

Насколько часто можно мыть руки

Согласно распространенной "гигиенической гипотезе", среда, в которой растет ребенок, не должна быть слишком стерильной. Сторонники этой гипотезы убеждены, что под воздействием микробов детская иммунная система тренируется и укрепляется, тогда как чрезмерная чистота провоцирует развитие аллергии, астмы и аутоиммунных заболеваний.

Но ни одного научного доказательства того, что слишком частые гигиенические процедуры ослабляют иммунную систему и делают наш организм уязвимым к бактериям и вирусам, не существует. Микробы окружают нас повсюду: они в воздухе, в пищевых продуктах, почве, воде, на растениях и животных. Поэтому гигиенические меры не устраняют абсолютно все микробы из нашей жизни, а просто снижают риск заражения.

Итак, мойте руки чаще – и будьте здоровы!