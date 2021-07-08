Как правильно обрабатывать раны

Многим из нас в детстве мазали разбитые коленки зеленкой или йодом. Оказывается эти действия были излишними и часто даже вредными.

Что не нужно наносить на рану

Нет никаких доказательств, что разбитые коленки или любые другие раны необходимо чем-то мазать. Обычно все, что нужно, – хорошо промыть рану водой.

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Даже физраствор не лучше обычной воды. Ни зеленка, ни йод, ни хлоргексидин, ни перекись водорода не нужны: их противомикробное действие минимально. К тому же они могут вызвать раздражение. Зеленка вообще сушит слизистую, а если переборщить, вызывает химический ожог, который приводит к боли, отекам и опухлостям. Поэтому ее почти нигде не используют.

Как обрабатывать раны

Помойте руки, чтобы не занести инфекцию в рану.

Незначительные порезы и царапины обычно прекращают кровоточить сами по себе. Если нет, слегка надавите чистой тканью на рану, пока кровотечение не остановится.

Промойте рану проточной водой. Края лучше вымыть с мылом, а саму рану - без него. Если на рану налипла грязь – удалите её пинцетом, смоченным в спиртовом растворе.

Можно нанести на рану вазелин или мазь с антибиотиком, чтобы она оставалась влажной. Раньше считалось, что рана должна "дышать", чтобы быстрее зажить. Но последние данные свидетельствуют, что влажные раны заживает на 40% быстрее и после них не остается рубцов. Большинство мелких ран и царапин заживут и без мази с антибиотиком.

Если рана большая и глубокая, наложите повязку и меняйте ее раз в день. Если легкая царапина – перевязывать необязательно.

Следите за признаками инфекции. Обратитесь к врачу, если у вас есть признаки инфекции, а именно: покраснение, отек, усиливающаяся боль, гной в ране или вокруг нее или если она горячая на ощупь. Инфицированная рана обычно успешно лечится коротким курсом антибиотиков.

Глубокие раны могут привести к заражению крови. Но, скорее всего, с такими человек поедет к врачу, а он напомнит повторить прививку от столбняка.