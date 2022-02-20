В рамках проекта "Интервью24" директор и инструктор "Курсов первой помощи "САВ" Василий Кашуба рассказал и показал, как следует действовать, когда кто-то нуждается в спасении.
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Стоит отметить, что медицинскую помощь могут оказывать только медики. Мы же можем оказать пострадавшему первую домедицинскую помощь. Что это предполагает и как определить признаки жизни и признаки клинической смерти?
Алгоритм оказания первой помощи
- Прежде всего, перед тем как оказывать домедицинскую помощь, – обязательно убедитесь в собственной безопасности.
- Уже после этого проверьте, в сознании ли человек: обратитесь к нему, прикоснитесь, если человек отреагировал, спросите нужна ли ему помощь.
- Если он не реагирует, нужно проверить жив ли он. По современным стандартам, для этого достаточно послушать дыхание в течение 10 секунд:
- если человек дышит – он жив,
- если за это время она дышит менее двух раз, можно считать, что он не жив и, что ему нужно оказывать помощь.
- Только тогда вызывайте скорую.
Как оказывать помощь при том, когда человек без сознания и не дышит
Ей нужно делать сердечно-легочную реанимацию.
Если человек без сознания, но дышит
Его надо перевернуть на бок в стабильное боковое положение, чтобы он не захлебнулся своими жидкостями, а также чтобы корень языка не перекрыл дыхательные пути.
Простой способ перевести человека в боковое положение:
- Ближнюю руку человека без сознания нужно поднять вверх, дальнюю руку положить на щеку, шею и так придерживать ее.
- Согнуть ногу в колене – это наш рычаг, которым можно перевернуть даже очень большого человека. Ребенок может перевернуть взрослого.
- Таким образом мы нажимаем на рычаг, переворачиваем человека.
- Локоть должен быть на земле, колено – тоже.
- Желательно, чтобы нога была опорой, чтобы человек не завалился на живот.
- Далее контролируем дыхание. Если человек перестал дышать – переворачиваем его назад и проводим сердечно-легочную реанимацию.
Как перевести человека без сознания в боковое положение / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал
Почему важна домедицинская помощь
Когда человек перестает дышать, у него останавливается сердце и кровообращение – в мозг поступает недостаточно кислорода. Чем раньше человек получит помощь, тем больше у него шансов выжить. Необратимые изменения начинаются уже через 4 – 5 минут.
Медики скорой не в состоянии прибыть в такие короткие сроки, а потому важно, чтобы тот кто оказался рядом, начал оказывать помощь немедленно.
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