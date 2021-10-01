О том, как правильно и без вреда для здоровья отбелить зубы, Здоровье 24 узнало у известного врача-стоматолога, профессора, основателя сети "Клиника Заблоцкого" Ярослава Заблоцкого.

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Наши зубы можно сравнить с деревом, которое через корни черпает питательные вещества. С помощью пульпы, через кровь, наши зубы получают вещества, благодаря которым они поддерживают жизнедеятельность. Сверху расположена эмаль – твердая светлая ткань, которая покрывает коронку зуба и которую люди обычно хотят отбелить.

Ярослав Заблоцкий "Из-за недостаточного количества полезных элементов, наша эмаль может быть тусклой, но чаще всего на цвет зубов влияет уход, еда и напитки, которые мы употребляем".

Как нельзя отбеливать зубы

При домашнем отбеливании ни в коем случае нельзя использовать лимон, соду и перекись водорода. Вы можете сильно повредить эмаль. А еще это может привести к раздражению десен, которые впоследствии начнут кровоточить.

Однако, домашнее отбеливание можно сделать профессиональным, но под контролем вашего стоматолога. Он может предложить вам специальные капы, которые изготавливаются индивидуально под форму ваших зубов и челюстей.

В середину капы накладывается специальное вещество, подобное зубной пасте, и надевается на ночь. Но, помните, что именно врач должен выбирать отбеливающее вещество. Эффект от этого отбеливания небольшой, но действенный и безопасный.

Как сохранить зубы белыми

Сохранить зубы белыми можно, если ограничить потребление некоторых продуктов:

Вино. Темные пятна от вина можно заметить на зубах уже после одного бокала.

Темные пятна от вина можно заметить на зубах уже после одного бокала. Ягоды. Употребление ярких фруктов или ягод влияет на эмаль, из-за сильных и ярких пигментов в своем составе.

Употребление ярких фруктов или ягод влияет на эмаль, из-за сильных и ярких пигментов в своем составе. Табак. Сигареты содержат в своем составе никотин и смолу, которые могут привести к появлению желтых или коричневых пятен.

Сигареты содержат в своем составе никотин и смолу, которые могут привести к появлению желтых или коричневых пятен. Сладкая пища. Едва ли не самый большой враг не только для эмали, но и для здоровья зубов. Сахар вызывает кариес.

Ярослав Заблоцкий "Поэтому, нужно быть осторожными со всеми продуктами, которые влияют на цвет эмали, особенно с теми, которые вредят. Для этого достаточно чистить зубы сразу после потребления этих продуктов".

Профессиональное отбеливание

Сегодня, в стоматологических кабинетах предлагают различные варианты отбеливания зубов. Но лучше всего делать профессиональную гигиену полости рта. Она не влияет на толщину эмали, не повреждает ее и почти не имеет противопоказаний для проведения.

Некоторые стоматологи называют профессиональную чистку зубов отбеливанием. Потому что, одним из преимуществ является то, что ваши зубы могут стать на тон светлее. Ведь, когда врач снимает биопленку, эмаль начинает сиять и выглядеть здоровой.

Всем людям, которые хотят делать отбеливание, сначала нужно сделать профессиональную чистку полости рта. Во-первых, благодаря чистке они, возможно, смогут достичь желаемого результата, во-вторых, отбеливание можно делать только на здоровых зубах.

О белизне и винирах

Ярослав Заблоцкий "Виниры лучше всего применять в том случае, когда есть медицинские показания. Например, наблюдается чрезмерная стираемость зубов и истончение эмали. Из-за чего, сами зубы выглядят плохо во время улыбки. Виниры помогают сделать зуб длиннее и тем самым сделать улыбку привлекательнее".

Как выбрать отбеливающую зубную пасту

На самом деле паста для взрослых людей совсем не имеет никакого значения. В чистке важна зубная щетка. Если бы украинцы чистили зубы исключительно щеткой и водой, даже без пасты, кариесом болело бы гораздо меньше людей.

А вот когда речь идет о детской пасте, здесь нужно изучать состав вместе со специалистом. Потому что, например, если вы живете в районе, где мало фтора, то детская зубная паста должна его содержать.

Уход за детскими зубами

Также родители забывают об уходе за детскими зубами. Нужно приводить своих малышей впервые к стоматологу в 6 месяцев. Рассказать врачу о детских привычках (например сосание пальца), которые впоследствии могут влиять на будущий прикус.

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А вот, когда у ребенка появляются первые зубы, его уже надо вести к стоматологу, который покажет родителям, как правильно за ними ухаживать.

Ярослав Заблоцкий "Родители несут ответственность за своих детей, поэтому они должны чистить зубы своим детям до 12 лет. Можно давать им зубную щетку, позволять чистить зубы самим, они будут есть зубную пасту, и это нормально. Но доочищать зубы должны родители".

В то же время родители не должны давать маленьким детям сладкий чай, подслащенную воду или соки, ведь сахар, который остается на зубах, начинает их портить. Лучше приучить ребенка пить простую воду.