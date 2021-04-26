Проблемы применения антидепрессантов

Антидепрессанты назначают для лечения депрессии и тревожности. Эти лекарства часто принимают долгое время. Обычно инструкции советуют делать это 6 – 12 месяцев, если есть улучшение или в течение двух лет.

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Однако многие люди принимают их дольше, указывают авторы обзора. От 30% до 50% назначений антидепрессантов для длительного приема происходит без показаний, подкрепленных доказательствами.

Ученые напоминают, что ненужное назначение может сопровождаться побочными эффектами. Кроме того, доказательно обоснованных подходов безопасной отмены антидепрессантов после длительного приема до сих пор не разработали.

Никто не знает, как правильно прекращать прием антидепрессантов

Новый обзор охватил данные 33 рандомизированных исследований, в которых принимали участие почти 5 тысяч человек. Участники примерно трети из них прекращали пить антидепрессанты резко, другие снижали дозу постепенно.

Снижение дозы обычно не занимало больше четырех недель. В то же время указывают авторы обзора, Британская коллегия психиатров с целью повышения безопасности рекомендует уменьшать дозу антидепрессантов перед прекращением приема в течение нескольких месяцев и даже лет.

Авторы обзора пишут, что имеющиеся исследования не позволяют сделать вывод, как безопасно завершать длительный прием антидепрессантов. Это связано с тем, что качество представленных на сегодня доказательств достаточно невысокое.

Более 1000 исследований посвящены тому, как начать прием антидепрессантов, и только 33 исследования во всем мире касались того, как его прекратить. Безусловно, эта область знаний требует немедленного внимания,

– отметили ученые.