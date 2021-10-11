Диета при гастрите
Диета направлена на отказ от пищи, которая раздражает желудок, – это острая и кислая пища, алкоголь и напитки с кофеином. Сама по себе диета не лечит гастрит, потому что он появляется не из-за питания, но она может облегчить симптомы и замедлить развитие болезни.
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Продолжительность диеты зависит от нескольких факторов:
- причина гастрита;
- как долго человек болеет;
- какие симптомы и насколько они серьезны;
- другое лечение, которое прописывает врач.
Людям с острым гастритом обычно достаточно побыть на диете несколько недель или месяцев, пока обострение не пройдет. Если гастрит хронический, то диета может потребоваться на более длительное время.
Что нельзя есть
Овощи и фрукты
Не рекомендуют есть кислые фрукты и овощи, например, цитрусовые и помидоры, и острые, такие как лук и красный перец.
Крупа
Кукуруза и продукты из нее усугубляют симптомы гастрита.
Белковые продукты
В красном мясе много насыщенных жиров, которые усиливают симптомы гастрита. Орехи и семечки тоже могут усилить дискомфорт, потому что в них много жиров.
Сладости
Выпечка, пирожные, мороженое, шоколад и другие продукты с высоким содержанием жиров или сахара усугубляют симптомы болезни.
Напитки
Раздражают слизистую желудка напитки с кофеином, сладкие, газированные и энергетические напитки, кислые соки (апельсиновый или томатный) и алкоголь, включая вино, пиво и коктейли.
Что можно есть
Разрешены все продукты, кроме острых, кислых, очень сладких, напитков с кофеином и алкоголя. Рекомендуется кушать бобовые, яйца, мед (как замена сладостей), овощи и фрукты с низкой кислотностью, цельнозерновые крупы и продукты на их основе.