Как правильно питаться при гастрите

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Диета при гастрите нужна, чтобы облегчить симптомы и не усугубить течение болезни.

Диета при гастрите

Диета направлена на отказ от пищи, которая раздражает желудок, – это острая и кислая пища, алкоголь и напитки с кофеином. Сама по себе диета не лечит гастрит, потому что он появляется не из-за питания, но она может облегчить симптомы и замедлить развитие болезни.

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Продолжительность диеты зависит от нескольких факторов:

причина гастрита;

как долго человек болеет;

какие симптомы и насколько они серьезны;

другое лечение, которое прописывает врач.

Людям с острым гастритом обычно достаточно побыть на диете несколько недель или месяцев, пока обострение не пройдет. Если гастрит хронический, то диета может потребоваться на более длительное время.

Что нельзя есть

Овощи и фрукты

Не рекомендуют есть кислые фрукты и овощи, например, цитрусовые и помидоры, и острые, такие как лук и красный перец.

Крупа

Кукуруза и продукты из нее усугубляют симптомы гастрита.

Белковые продукты

В красном мясе много насыщенных жиров, которые усиливают симптомы гастрита. Орехи и семечки тоже могут усилить дискомфорт, потому что в них много жиров.

Сладости

Выпечка, пирожные, мороженое, шоколад и другие продукты с высоким содержанием жиров или сахара усугубляют симптомы болезни.

Напитки

Раздражают слизистую желудка напитки с кофеином, сладкие, газированные и энергетические напитки, кислые соки (апельсиновый или томатный) и алкоголь, включая вино, пиво и коктейли.

Что можно есть

Разрешены все продукты, кроме острых, кислых, очень сладких, напитков с кофеином и алкоголя. Рекомендуется кушать бобовые, яйца, мед (как замена сладостей), овощи и фрукты с низкой кислотностью, цельнозерновые крупы и продукты на их основе.