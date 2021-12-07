Как правильно работать за компьютером: полезные правила

Когда долго сидишь за компьютером, кажется, что скрещивать ноги, сутулиться– это удобно. Но от этого идет нагрузка на спину, колени и шею, нарушается кровообращение во всем теле.

Правильно сидеть за компьютером можно научиться, но для этого придется тренироваться. Поначалу будет сложно, потому что мышцы не привыкли поддерживать тело в правильном положении. Это поможет избежать боли и проблем со здоровьем в будущем.

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Правильный стул

Чтобы уменьшить риск боли в спине, необходим регулируемый стул – с ним можно изменять высоту, положение и наклон спинки. Если регулируемого положения нет, нужен такой, что поддерживает изгибы позвоночника, поэтому если между поясницей и стулом есть пространство, используйте свернутое полотенце или поясничный валик.

Высота стула должна быть такой, чтобы стопы касались пола или подставки для ног. Бедра при этом размещались параллельно полу, плечи расслаблены, запястья и предплечья прямые, руки образуют L-образный угол в локтевом суставе. Если стул вращается, не нужно поворачиваться в талии, лучше развернуться всем телом.

Колени нужно согнуть под прямым углом и держать их на уровне бедер или чуть выше. Ноги лучше не скрещивать: это приводит к проблемам с осанкой.

Под столом должно быть достаточно места для колен, бедер и ступней. Если стол очень низкий, можно положить под его ножки крепкие доски, а если слишком высокий – отрегулировать под него стул и при необходимости использовать подставку для ног.

Монитор

Монитор должен размещаться на расстоянии вытянутой руки, чтобы верх экрана был примерно на уровне глаз. Если монитор слишком высокий или низкий, придется сгибать шею, поэтому напрягаются мышцы, плечи становятся колесом и сжимается верхняя часть грудной клетки. Чтобы этого избежать, низкий монитор нужно ставить на подставку, а под высокий – настроить стул.

Делайте перерывы

Даже на самом дорогом офисном кресле нельзя сидеть долго. Нужно чаще менять позу и делать перерывы каждые полчаса – сходить за чаем, отнести бумаги коллеге, постоять у окна. Долго сидеть за компьютером так же опасно для здоровья, как курить.

Если человек мало двигается, это увеличивает риск хронических проблем со здоровьем, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, некоторые виды рака. Кроме того, из-за малой подвижности слабеют мышцы ног, стабилизация становится хуже, в результате чего растет шанс упасть и получить травму.

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