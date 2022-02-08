Прежде всего нужно понять, действительно ли вам нужен дневной сон. Ведь, если вы плохо спите ночью, дневная дрема не исправит ситуацию и не вылечит вашу усталость. Напротив, это может усугубить общее состояние.

Внимание 8 способов улучшить качество сна

Если вы хорошо высыпаетесь в течение ночи и чувствуете себя в норме, можете попытаться дремать днем ​​для того, чтобы улучшить память, повысить уровень концентрации и креативности. Дневной сон снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и общий уровень стресса.

Однако многие из нас совершают ошибки, которые могут даже создать определенную опасность для здоровья. Перечислим некоторые из них.

Сон после обеда

Врачи считают, что не следует спать после 14:00. Более поздний дневной сон может осложнить засыпание вечером. Кроме того, после дневного сна всегда должно оставаться некоторое время, чтобы организм перестроился и снова стал активным – примерно полчаса мы еще немного вялые и медленные.

Слишком длительный сон

Спать днем ​​долго – это ошибка. Чтобы сон днем ​​оказал сил, достаточно немного вздремнуть, буквально 15 – 20 минут. Однако если спать дольше 25 минут, эффект восстановления не сработает. Тем, кому нужно чуть больше времени, чтобы уснуть, медики советуют устанавливать будильник так, чтобы к 25 минутам сна прибавлять еще 15.

Сон без учета порядка

Если вечером нужно лечь спать раньше, то лучше совсем избегать дневного сна, поскольку он может сделать проблематичным ночное засыпание. Людям, которые обычно страдают от проблем с бессонницей и тяжелым засыпанием ночью, также рекомендуется бодрствовать днем.

Внимание! Если вы чувствуете сильнейшую усталость в течение дня, которая сохраняется в течение длительного периода, желательно обратиться к врачу.

После пробуждения, сделайте быструю зарядку, выпейте чаю. Кстати, чай или кофе можно выпить перед дневной сиестой, ведь их свойства начнут действовать за 20 – 30 минут, что совпадает со временем пробуждения.