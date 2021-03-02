Группа британских экспертов по детскому здоровью описала с точки зрения науки, как дети в возрасте от двух до восьми лет должны готовиться ко сну.

Подготовка ребенка ко сну отличается в разных семьях. От этого может зависеть здоровье и развитие ребенка, психологическое состояние взрослых. Однако до настоящего времени не было научного консенсуса, какой она должна быть в идеале. Существуют лишь отдельные рекомендации, касающиеся ее отдельных моментов, например, чистки зубов и времени отхода ко сну.

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К новой работе ученые из Манчестерского университета привлекли 59 экспертов, чтобы прийти к консенсусу, как лучше укладывать детей спать. Они выделили шесть пунктов, из которых должна состоять оптимальная подготовка ко сну. Ученые оценили относительную важность каждого пункта, чтобы родители могли оценивать свои действия.

Как укладывать детей спать

Вот основные моменты здоровой подготовки ко сну:

Чистка зубов (35 баллов). Постоянство времени отхода ко сну (20 баллов). Чтение книги или рассказывание историй перед сном (15 баллов). Избежание еды и перекусов за час до отхода ко сну (10 баллов). Отказ от использования электронных устройств в течении часа перед сном (10 баллов). Успокаивающие действия: прием ванны или душа (не обязательно каждый день), разговоры (10 баллов).

В сумме идеальная подготовка ко сну дает 100 баллов. Ученые считают, что родители должны набрать более 50 баллов.

Ученые напоминают, что ложиться спать нужно достаточно рано, чтобы сон отвечал рекомендованным возрастным нормам. Согласно американским рекомендациям, в возрасте 3-5 лет дети должны спать 10 – 13 часов, в возрасте 6 – 13 лет – 9 – 11 часов.