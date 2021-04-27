Если женщина испытывает дискомфорт во время месячных, не испытывает сексуального желания или хочет просто полежать с грелкой – это тоже нормально. А кому-то может быть просто противно, сексуальные вкусы у всех разные.

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Преимущества секса во время месячных

В других случаях у секса во время месячных есть преимущества. Например, оргазм может уменьшить менструальную боль. Во время оргазма вырабатывается гормон окситоцин, который обладает болеутоляющим эффектом и помогает уменьшить спазмы. Кроме того, во время оргазма стенки матки сокращаются быстрее.

Вследствие этого получается больше крови и в теории так можно сократить продолжительность менструации. Однако пока это только предположение. У менструального секса есть еще один плюс. Кровь может уменьшать трение, поэтому не придется использовать лубрикант.

Что делать с тампонами

Источник: NHS

Некоторые люди считают секс во время месячных "грязным", поэтому используют тампоны. Врачи не рекомендуют так делать, потому что есть риск протолкнуть тампон глубоко во влагалище. Это не значит, что тампон затеряется где-то внутри женщины, просто его будет труднее достать – возможно, даже придется обратиться за помощью в больницу.

Существуют специальные тампоны для секса – по крайней мере так их позиционируют производители. У таких тампонов нет ниточки и аппликатора, считается, что они подходят для занятий сексом, спортом и для походов в бассейн из-за своей формы, которая адаптируется под влагалище.

Как заниматься сексом во время месячных

Источник: medline plus