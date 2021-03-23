Правило, не очень рациональное, – ученый о требовании носить маски на улице
В Кабмине заявили, что все жители красной зоны карантина в Украине обязаны носить защитные маски на территориях общего пользования. Однако такое решение может быть не совсем рациональным.
Источник:24 канал
Кандидат медицинских наук Борис Донской заявил, что ношение маски уместно, когда невозможно избежать тесного пребывания с другими людьми. Как он заявил, что если человек находится на свежем воздухе в нескольких метрах от другого, то риски передачи вируса очень низки.
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По словам Донского, на свежем воздухе концентрация вируса снижается с каждым метром. Однако все зависит от того, какое количество частиц распространяет больной.
Как по мне, это правило не очень рациональное, потому что если между людьми на открытом воздухе несколько метров и они ни к кому не приближаются, то шансы передачи вируса маловероятны,
– заявил ученый.
Донской отметил, что уместность такого нововведения можно выяснить только экспериментальным путем.
Иммунитет от COVID-19 и "британский" штамм
Донской заявил, что пока трудно сказать, являются ли те лица, которые уже переболели COVID-19, более защищенными от новых штаммов коронавируса, чем все остальные люди.
По его словам, у каждого это может проявляться по-разному.
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Подробнее о требовании носить маски на улицах: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Кабинет Министров Украины 23 марта 2021 года обнародовал постановление, в котором говорится, что все жители населенных пунктов, относящихся к красной зоне карантина, должны носить защитные маски на территориях общего пользования.
- В частности, говорится о: парках, площадях, бульварах, проспектах, улицах, пляжах, кладбищах и других местах.
- Кроме того, в "красных" регионах запретили работу канатных дорог.
Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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