В Кабмине заявили, что все жители красной зоны карантина в Украине обязаны носить защитные маски на территориях общего пользования. Однако такое решение может быть не совсем рациональным.

Кандидат медицинских наук Борис Донской заявил, что ношение маски уместно, когда невозможно избежать тесного пребывания с другими людьми. Как он заявил, что если человек находится на свежем воздухе в нескольких метрах от другого, то риски передачи вируса очень низки.

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По словам Донского, на свежем воздухе концентрация вируса снижается с каждым метром. Однако все зависит от того, какое количество частиц распространяет больной.

Как по мне, это правило не очень рациональное, потому что если между людьми на открытом воздухе несколько метров и они ни к кому не приближаются, то шансы передачи вируса маловероятны,

– заявил ученый.

Донской отметил, что уместность такого нововведения можно выяснить только экспериментальным путем.

Обратите внимание! Лицам, которые возвращаются в Украину из-за границы для вакцинации против COVID-19, больше не придется отбывать самоизоляцию. Однако для этого нужно иметь приглашение на прививку.

Иммунитет от COVID-19 и "британский" штамм

Донской заявил, что пока трудно сказать, являются ли те лица, которые уже переболели COVID-19, более защищенными от новых штаммов коронавируса, чем все остальные люди.

По его словам, у каждого это может проявляться по-разному.

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Что этому предшествовало

Кабинет Министров Украины 23 марта 2021 года обнародовал постановление, в котором говорится, что все жители населенных пунктов, относящихся к красной зоне карантина, должны носить защитные маски на территориях общего пользования.

В частности, говорится о: парках, площадях, бульварах, проспектах, улицах, пляжах, кладбищах и других местах.

Кроме того, в "красных" регионах запретили работу канатных дорог.



Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала