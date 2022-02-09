А также от использования лекарств. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Также установили размер выплат, осуществляемых в случае установления лицу группы инвалидности, связанной с этими осложнениями.

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок осуществления государственной компенсации вреда, связанного с осложнениями, возникшими после использования лекарственных препаратов или вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19,

– отметил Мельничук.

Также определили и размер выплаты в случае смерти лица, наступившей вследствие использования лекарственных препаратов или вакцинации против COVID-19, членам семьи, родителям или иждивенцам умершего.

Предыстория

В конце марта 2021 года стало известно, что в Украине создают фонд для компенсации побочных последствий от COVID-вакцины.

Речь идет о случаях, которые могут привести к инвалидности или смерти.

Сумма компенсации составит от 600 до 800 тысяч гривен.

Тогдашний замглавы Минздрава Игорь Иващенко сообщал, что для отслеживания причинно-следственной связи между вакцинацией и ухудшением здоровья создадут соответствующую комиссию.

Текст сообщения Тараса Мельничука:

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок осуществления государственной компенсации вреда, связанного с осложнениями, возникшими после использования лекарственных препаратов или вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также был установлен размер выплат, осуществляемых в случае установления лицу группы инвалидности, связанной с вышеупомянутыми осложнениями, и размер выплаты, осуществляемой в случае смерти лица, наступившей вследствие использования лекарственных препаратов или вакцинации от COVID-19, членам семьи, родителям и иждивенцам умершего.