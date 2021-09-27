Правительство должно всерьез взяться за борьбу с подделкой COVID-сертификатов
Источник:Офис Президента
Кабмин должен предложить комплекс мер по борьбе с фальсификацией ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Главных врачей медучреждений, в которых выявлены нарушения, будут привлекать к ответственности.
Об этом говорилось на селекторном совещании у президента, где обсудили противодействие пандемии коронавируса.
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Агентства, которые подделывают сертификаты, будут наказывать
Правительства дали задание контролировать выполнение мероприятий иностранцами и украинцами, которые возвращаются из-за границы. Особый мониторинг будет за медучреждениями, которые выдают сертификаты о вакцинации.
Также будут наказывать туристические агентства, которые способствуют подделке сертификатов и результатов тестов.Обратите внимание! За 2 недели все министерства и центральные органы должны отчитаться о ходе вакцинации среди сотрудников. Желаемый показатель – 70% вакцинированных двумя дозами.
Зеленскому доложили о темпах вакцинации
Зеленскому отчитались, что в Минобороны провакцинировали двумя дозами уже 84% сотрудников, в МВД – 68%. Таких же или даже более высоких показателей хотят достичь и среди педагогов.
Педагоги активно прививаются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки,
– отметил премьер Денис Шмыгаль.
Между тем За месяц пограничники обнаружили более 500 недействительных COVID-сертификатов
Какова ситуация с коронавирусом в Украине:
- В Украине сейчас 94 540 активных больных.
- В медучреждениях 16 706 коек заняты больными коронавирусом.
- Только 3% из них – вакцинированные граждане.
- Для больных COVID-19 предусмотрели 90 тысяч коек, из них 45 тысяч – готовы.
- По состоянию на 27 сентября в Украине привито 6 миллионов 781 тысяча человек, из них 5 миллионов 458 тысяч получили две дозы.