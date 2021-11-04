Правительство изменило условия получения COVID-сертификата о выздоровлении: что следует знать

Украинцы, переболевшие коронавирусом, уже со следующей недели могут получить цифровой сертификат об выздоровлении. В течение 90 дней он позволит работать без ограничений, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.

Сертификат для выздоровления будет составлять только для тех людей, которым врач установил диагноз COVID-19 уже после запуска функционала нового сертификата. То есть, если вам установили диагноз COVID-19 раньше, вы не сможете получить документ.

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Документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или ранее в 2021 году,

– говорится в сообщении Минздрава.

Обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, изображаемом в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). То есть люди, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу, не смогут скачать сертификат, ведь данные не были внесены в ЕСОЗ.

Соответствующие нормы правительство одобрило сейчас, 4 ноября.

Как сгенерировать сертификат о выздоровлении

Сгенерировать его можно будет в приложении или на портале "Дия" через 15 дней после диагноза COVID-19 врачом в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней.

Новый COVID-сертификат будет двух видов:

Внутренний – для использования внутри страны в условиях "желтого" и "красного" уровней эпидемопасности;

Международный – для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть э-здоровья ЕС с учетом требований, устанавливаемых каждой страной.

Такой COVID-сертификат можно получить не более двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19.

В Минздраве напомнили, что люди, которые болели коронавирусом, могут безопасно вакцинироваться уже на 28 день с первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза.