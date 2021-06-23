О таких возможных шагах рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Особенность штамма Delta в том, что он очень быстро распространяется и имеет гораздо более высокий уровень госпитализации.

Актуально К этому надо готовиться, – эпидемиолог о риске заноса из России Delta-варианта COVID-19

Этот штамм приводит к быстрому заполнению больниц

Это приводит к тому, что достаточно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России,

– заметил Ляшко.

По словам главы Минздрава, пока нет информации о том, что штамм Delta уже зафиксирован на территории Украины.

Из-за этого штамма могут созвать СНБО

Отметим, что ранее сообщали, что из-за распространения "индийского штамма" даже соберется на заседание СНБО. Вероятно, члены Совета нацбезопасности и обороны могут даже рассмотреть усиление карантина. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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