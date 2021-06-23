Остановить штамм Delta на границе: правительство может усилить контроль за приезжими

В украинском Кабмине думают над усилением контроля за людьми, которые прибывают из Великобритании, Индии, России и Португалии. Именно из этих стран есть большая вероятность попадания так называемого "индийского" штамма COVID-19.
О таких возможных шагах рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Особенность штамма Delta в том, что он очень быстро распространяется и имеет гораздо более высокий уровень госпитализации.
Актуально К этому надо готовиться, – эпидемиолог о риске заноса из России Delta-варианта COVID-19
Этот штамм приводит к быстрому заполнению больниц
Это приводит к тому, что достаточно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России,
– заметил Ляшко.
По словам главы Минздрава, пока нет информации о том, что штамм Delta уже зафиксирован на территории Украины.
Из-за этого штамма могут созвать СНБО
Отметим, что ранее сообщали, что из-за распространения "индийского штамма" даже соберется на заседание СНБО. Вероятно, члены Совета нацбезопасности и обороны могут даже рассмотреть усиление карантина. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Читайте также Нужна ли вторая доза вакцины, если уже переболели коронавирусом: ответ Минздрава