Недавно в Минздраве назвали победителей на заместителей председателя НСЗУ, которые сейчас проходят испытательный срок. Осталось лишь избрать достойного руководителя НСЗУ.
К теме Ляшко определился с кандидатурами на должность заместителей председателя НСЗУ
Заметим, что глава Национальной службы здоровья Украины – важная должность, поскольку это ведомство финансирует всю медицинскую систему. Годовой бюджет ведомства составляет более 120 миллиардов гривен.
Виктор Ляшко
"Буду рассматривать кандидатов беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам. Хочу видеть руководителя, который "будет жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему. Также правительство поддержало мою просьбу ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития”.
Поэтому в ближайшее время в правительстве планируют объявить конкурс на еще одного заместителя председателя НСЗУ.
Виктор Ляшко
"Уверен, что это правильный шаг, ведь диджитализация отрасли здравоохранения есть и будет приоритетом. Пациенты должны иметь удобные сервисы вроде ковидного сертификата или электронного кабинета пациента. А нам для этого надо наладить работу ЕСОЗ (ту же электронную систему охраны здоровья, которая связывает всю информацию и позволяет не носить бумажные карточки из больницы в больницу)”.
Почему НСЗУ до сих пор без главы
- Предыдущий глава Минздрава Максим Степанов почти год пытался "продвинуть" на пост главы НСЗУ "своего человека". Сначала он хотел поставить его без проведения конкурса, но это привлекло внимание общественности. Поэтому в мае он объявил конкурс. Тот проводился непрозрачно, поэтому ведомство так и не получило нового лидера.
- Когда должность министра здравоохранения возглавил Виктор Ляшко, в начале июля провели новый конкурс.
- Тогдашний и.о. председателя НСЗУ Андрей Виленский отказался от участия, ссылаясь на кучу дел в ведомстве, которые нужно решить.
- Тогда остались 2 кандидата на должность: Татьяна Бойко и Вадим Аристов. Но в Минздраве не смогли определиться с победителем. В ведомстве заявили, что Бойко и Аристову "было бы сложно и рано" управлять НСЗУ.
- Тем временем Андрей Виленский написал заявление о своей отставке, рекомендовав назначить на его место своего заместителя. Так и случилось. Пока что НСЗУ временно возглавляет Дмитрий Самофалов, профессиональные компетенции которого "вызывают сомнения" у многих журналистов.