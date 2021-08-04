Недавно в Минздраве назвали победителей на заместителей председателя НСЗУ, которые сейчас проходят испытательный срок. Осталось лишь избрать достойного руководителя НСЗУ.

К теме Ляшко определился с кандидатурами на должность заместителей председателя НСЗУ

Заметим, что глава Национальной службы здоровья Украины – важная должность, поскольку это ведомство финансирует всю медицинскую систему. Годовой бюджет ведомства составляет более 120 миллиардов гривен.

Документы на прохождение конкурса будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий Государственной службы по ссылке: career.gov.ua.

Виктор Ляшко "Буду рассматривать кандидатов беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам. Хочу видеть руководителя, который "будет жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему. Также правительство поддержало мою просьбу ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития”.

Поэтому в ближайшее время в правительстве планируют объявить конкурс на еще одного заместителя председателя НСЗУ.

Виктор Ляшко "Уверен, что это правильный шаг, ведь диджитализация отрасли здравоохранения есть и будет приоритетом. Пациенты должны иметь удобные сервисы вроде ковидного сертификата или электронного кабинета пациента. А нам для этого надо наладить работу ЕСОЗ (ту же электронную систему охраны здоровья, которая связывает всю информацию и позволяет не носить бумажные карточки из больницы в больницу)”.

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