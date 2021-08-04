Правительство объявило новый конкурс на пост главы НСЗУ

Сегодня, 4 августа, правительство объявило повторный конкурс на должность председателя НСЗУ. Кроме этого, кабмин поддержал просьбу Виктора Ляшко ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя,

Недавно в Минздраве назвали победителей на заместителей председателя НСЗУ, которые сейчас проходят испытательный срок. Осталось лишь избрать достойного руководителя НСЗУ.

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Заметим, что глава Национальной службы здоровья Украины – важная должность, поскольку это ведомство финансирует всю медицинскую систему. Годовой бюджет ведомства составляет более 120 миллиардов гривен.

Виктор Ляшко "Буду рассматривать кандидатов беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам. Хочу видеть руководителя, который "будет жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему. Также правительство поддержало мою просьбу ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития”.

Документы на прохождение конкурса будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий Государственной службы по ссылке: career.gov.ua

Поэтому в ближайшее время в правительстве планируют объявить конкурс на еще одного заместителя председателя НСЗУ.

Виктор Ляшко "Уверен, что это правильный шаг, ведь диджитализация отрасли здравоохранения есть и будет приоритетом. Пациенты должны иметь удобные сервисы вроде ковидного сертификата или электронного кабинета пациента. А нам для этого надо наладить работу ЕСОЗ (ту же электронную систему охраны здоровья, которая связывает всю информацию и позволяет не носить бумажные карточки из больницы в больницу)”.

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