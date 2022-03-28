Об этом говорится в постановлении № 372 от 26 марта. Там говорится, что разделение на карантинные зоны в зависимости от эпидемической ситуации отменяется на период военного положения.

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Но в ведомстве отметили, что рекомендуют придерживаться противоэпидемических мер.

Рекомендации на период военного положения

Физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовано придерживаться противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19;

Физическим лицам рекомендовано обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

Учреждениям здравоохранения – обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.

Кроме того, согласно документу на период действия военного положения отменена норма об отстранении от работы непривитых сотрудников,

– говорится в сообщении.

22 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал, что в украинских больницах находятся более 4 тысяч больных COVID-19.