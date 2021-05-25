Правительство распределило три миллиарда гривен на вакцинацию в Украине от коронавируса

Кабинет Министров во вторник, 25 мая 2021 года, утвердил Порядок распределения средств госбюджета, направленных на мероприятия по вакцинации населения и предотвращения коронавирусной инфекции.

В пресс-службе Минфина объяснилии, что на внеочередном заседании правительства принято постановление об утверждении Порядка распределения бюджетных назначений на мероприятия, связанные с вакцинацией населения и предотвращения распространения болезни COVID-19.

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Так, объем финансирования по соответствующей бюджетной программе составляет 3 миллиарда гривен.

В проекте предлагается определить порядок распределения бюджетных назначений, предусмотренных в госбюджете на 2021, на мероприятия, связанные с вакцинацией населения, и предотвращение распространения коронавируса.

Согласно указанному Порядку определяется механизм предоставления обращений о:

распределение бюджетных назначений,

ответственности главных распорядителей за целевое и эффективное использование бюджетных средств,

проведении мониторинга информации об использовании этих средств и представление соответствующих материалов правительства и Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и тому подобное.

Вакцинация в Украине: коротко

Добавим, за прошедшие сутки, 24 мая, в Украине 14 056 человек получили прививку от COVID-19. В Минздраве Украины сообщили, что одну дозу получили 3618 человек полностью иммунизированы – 10 438 человека.

С начала прививочной кампании привито 981 972 человека, из них получили 1 дозу – 981 970 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 86 225 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 068 195 прививок.