Правительство расширило список лекарств, которые будут применять против COVID-19

Это решение позволит оперативно вести переговоры с мировыми производителями относительно поставок лекарственных средств с высокой эффективностью.

Новый перечень лекарств против коронавируса

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе заседания правительства. По его словам, когда препараты начинают продавать, у производителей обычно уже есть договоренности касательно поставок лекарств в другие страны, что приводит к определенному дефициту.

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Денис Шмыгаль "Новое решение позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями относительно поставок лекарственных средств с высокой эффективностью и которые находятся на финальных стадиях исследований"

Ранее Минздрав сообщил, что в Украине приступают к клиническим испытаниям таблеток против коронавируса от компаний Pfizer и Merck. Их будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове.

Американская компания Pfizer договорилась, что другие фармацевтические предприятия будут производить и продавать их экспериментальные лекарства против коронавируса. Это позволит их выпускать и в Украине.

Что известно о таблетках против коронавируса от Pfizer

Источник: Pfizer