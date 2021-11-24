Правительство расширило список лекарств, которые будут применять против COVID-19
Источник:24 канал
Это решение позволит оперативно вести переговоры с мировыми производителями относительно поставок лекарственных средств с высокой эффективностью.
Новый перечень лекарств против коронавируса
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе заседания правительства. По его словам, когда препараты начинают продавать, у производителей обычно уже есть договоренности касательно поставок лекарств в другие страны, что приводит к определенному дефициту.
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Денис Шмыгаль
"Новое решение позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями относительно поставок лекарственных средств с высокой эффективностью и которые находятся на финальных стадиях исследований"
Ранее Минздрав сообщил, что в Украине приступают к клиническим испытаниям таблеток против коронавируса от компаний Pfizer и Merck. Их будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове.
Американская компания Pfizer договорилась, что другие фармацевтические предприятия будут производить и продавать их экспериментальные лекарства против коронавируса. Это позволит их выпускать и в Украине.
Что известно о таблетках против коронавируса от Pfizer
Источник: Pfizer
- Разработка перорального препарата Paxlovid велась в лабораториях Pfizer 1,5 года.
- Лекарство предназначено для амбулаторного лечения с первого дня появления симптомов. Вероятно, пациентам будет рекомендован прием трех таблеток дважды в день.
- Эффективность в понижении риска госпитализации и смертности составила 89%.
- Также они оказались абсолютно безопасными – нежелательные явления, вызванные лечением, сопоставимы между Paxlovid и плацебо.
- Сейчас во многих странах приступили к ускоренной процедуре регистрации этого препарата для лечения коронавирусной инфекции.