Правительство сократило срок действия "желтого" сертификата

Срок действия "желтого" сертификата сократят до 30 дней. Этот документ подтверждает проведение как минимум одной прививки от COVID-19.

Раньше он действовал 120 дней. Об этом на брифинге 30 ноября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Виктор Ляшко – глава Минздрава "Срок действия желтого сертификата с 6 декабря составит 30 дней. Раньше он действовал 120 дней".

Изменения также будут касаться правил в желтом уровне эпидемической опасности, добавил Ляшко.

Сертификаты вакцинации: что известно

COVID-сертификат – это защищенный документ в телефоне, на бумаге или на другом носителе, который можно скачать через Портал электронных услуг Дия или в мобильном приложении "Дия". Его можно сформировать после получения одной или двух доз вакцины, и поэтому существует:

"желтый" сертификат – это документ, удостоверяющий проведение одной прививки;

"зеленый" выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал 2 прививки против COVID-19

Минимально возможные интервалы для введения второй дозы вакцин:

Pfizer – 21 день;

Moderna – 28 дней;

CoronaVac – 14 дней;

AstraZeneca – 28 дней.



Карантинные зоны Украины / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации в Украине

За сутки 29 ноября в Украине 226 059 людей вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 71 124 человека. Между тем, полностью иммунизированы – 154 935 человек. Это означает, что они получили две дозы и прошли полностью курс вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании привили 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек. Всего провели 24 514 289 прививок.