Кабинет Министров сократил сроки расследования случаев смерти медицинских работников с 15 до 5 дней. Это должно уменьшить количество бюрократических процедур при получении страховых выплат членами семей определенных категорий медработников.

Такое решение Кабмин принял из-за пандемии коронавируса. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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Что сказал Ляшко

Отныне расследование смерти медика будет проводить комиссия учреждения здравоохранения, в котором работал медицинский работник. Работников Государственной инспекции труда и Фонда социального страхования не будут привлекать.

Это будет распространяться на медиков первичной медпомощи, экстренной медпомощи, некоторых видов специализированной медпомощи, в том числе работников учреждений здравоохранения, которые определены для оказания помощи больным COVID-19,

– подчеркнул Ляшко.

Он напомнил, что по номеру контакт-центра Министерства здравоохранения по вопросам COVID-19 0 800 60 20 19 можно обратиться с жалобой, или для получения информации по этому вопросу.

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