Правительство сократило сроки расследования случаев смерти медиков: причина
Кабинет Министров сократил сроки расследования случаев смерти медицинских работников с 15 до 5 дней. Это должно уменьшить количество бюрократических процедур при получении страховых выплат членами семей определенных категорий медработников.
Такое решение Кабмин принял из-за пандемии коронавируса. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.
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Что сказал Ляшко
Отныне расследование смерти медика будет проводить комиссия учреждения здравоохранения, в котором работал медицинский работник. Работников Государственной инспекции труда и Фонда социального страхования не будут привлекать.
Это будет распространяться на медиков первичной медпомощи, экстренной медпомощи, некоторых видов специализированной медпомощи, в том числе работников учреждений здравоохранения, которые определены для оказания помощи больным COVID-19,
– подчеркнул Ляшко.
Он напомнил, что по номеру контакт-центра Министерства здравоохранения по вопросам COVID-19 0 800 60 20 19 можно обратиться с жалобой, или для получения информации по этому вопросу.
Сколько заплатят семьям медиков, умерших от COVID-19
- 1 миллион 576 тысяч гривен компенсации выплатят семьям погибших медиков, если те заболели коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей;
- 210 тысяч гривен – если они заболели и умерли не во время работы с больными COVID-19;
- 210 тысяч гривен – в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусом.
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