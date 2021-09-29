Нагрузка на медицинскую систему возрастает

В правительстве отметили, что это насущная потребность, учитывая высокую нагруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно.

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Во время заседания мы поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19,

– отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

Дополнительные деньги на обеспечение больниц кислородом

Кроме того, в правительстве решили перераспределения дополнительные 395 миллионов гривен на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением.

В целом в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тысяч кроватей сейчас готовы 45 тысяч коек, 97% которых обеспечены кислородом.

Мы на этом не останавливаемся и продолжаем работу, чтобы как можно больше больниц имели централизованное кислородное снабжение.

Обратите внимание! Ученые Национальной академии наук спрогнозировали, как будет распространяться коронавирус в Украине в начале октября 2021 года. Количество новых инфицирований превысит 10 тысяч случаев.

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Источник: МОЗ