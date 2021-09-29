Правительство увеличило бюджет выплат медикам, работающим с COVID-19

29 сентября 2021 , 15:22
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телеграм Дениса Шмыгаля

Правительство выделило дополнительные 205 миллионов гривен на доплаты медикам, работающим с COVID-пациентами. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Кроме того, выделили почти 400 миллионов

Нагрузка на медицинскую систему возрастает

В правительстве отметили, что это насущная потребность, учитывая высокую нагруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно.

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Во время заседания мы поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19,
 –  отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

Дополнительные деньги на обеспечение больниц кислородом

Кроме того, в правительстве решили перераспределения дополнительные 395 миллионов гривен на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением.

В целом в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тысяч кроватей сейчас готовы 45 тысяч коек, 97% которых обеспечены кислородом.

Мы на этом не останавливаемся и продолжаем работу, чтобы как можно больше больниц имели централизованное кислородное снабжение.

Обратите внимание! Ученые Национальной академии наук спрогнозировали, как будет распространяться коронавирус в Украине в начале октября 2021 года. Количество новых инфицирований превысит 10 тысяч случаев.

Коронавирус в Украине: статистика

Источник: МОЗ

  • По состоянию на 29 сентября, в Украине зафиксировали 9 666 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых больных – 953 ребенка и 204 медработников.
  • В больницы в течение суток госпитализировали 2 855 больных или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 217 инфицированных – умерли. Зато удалось побороть недуг 3 281 человеку.
  • За все время пандемии на территории Украины обнаружили 2 411 622 больных коронавирусом. 2 251 352 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 56 080 пациентов.
Автор: Анастасія Лукашевська