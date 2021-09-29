Правительство увеличило бюджет выплат медикам, работающим с COVID-19
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
Правительство выделило дополнительные 205 миллионов гривен на доплаты медикам, работающим с COVID-пациентами. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Кроме того, выделили почти 400 миллионов
Нагрузка на медицинскую систему возрастает
В правительстве отметили, что это насущная потребность, учитывая высокую нагруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно.
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Во время заседания мы поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19,
– отметил глава правительства Денис Шмыгаль.
Дополнительные деньги на обеспечение больниц кислородом
Кроме того, в правительстве решили перераспределения дополнительные 395 миллионов гривен на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением.
В целом в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тысяч кроватей сейчас готовы 45 тысяч коек, 97% которых обеспечены кислородом.
Мы на этом не останавливаемся и продолжаем работу, чтобы как можно больше больниц имели централизованное кислородное снабжение.Обратите внимание! Ученые Национальной академии наук спрогнозировали, как будет распространяться коронавирус в Украине в начале октября 2021 года. Количество новых инфицирований превысит 10 тысяч случаев.
Коронавирус в Украине: статистика
Источник: МОЗ
- По состоянию на 29 сентября, в Украине зафиксировали 9 666 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых больных – 953 ребенка и 204 медработников.
- В больницы в течение суток госпитализировали 2 855 больных или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 217 инфицированных – умерли. Зато удалось побороть недуг 3 281 человеку.
- За все время пандемии на территории Украины обнаружили 2 411 622 больных коронавирусом. 2 251 352 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 56 080 пациентов.