25 миллионов: правительство профинансирует рекламу вакцинации по ТВ
Источник:Минздрав
Кабинет министров принял решение о выделении 25 миллионов гривен из бюджета на проведение информационной кампании по вакцинации против COVID-19 на телевидении.
Деньги передадут в распоряжение Министерству культуры и информационной политики, а Минздрав будет координировать разработку самого контента.
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что рекламы в рамках социальной квоты недостаточно для массового информирования украинцев.
Виктор Ляшко – министр здравоохранения
"Сегодня мы инвестируем в рекламу, чтобы еще раз объяснить и убедить украинцев защищать себя от коронавируса именно благодаря вакцинации".
Сейчас в Украине есть только социальная реклама вакцинации
По данным Минздрава, с марта по август 2021 года на телевидении размещено 6 видеороликов с информацией о вакцинации от COVID-19 в пределах социальной квоты и партнерства.
В Nielsen Ukraine отчитывались, что за это время тема вакцинации охватила 19,3 миллиона или 71% ТВ-аудитории украинцев старше 18 лет.
Также Минздрав запустил несколько информационных кампаний с использованием наружной рекламы, онлайн-промо и партнерствами.
Вакцин достаточно
В Минздраве сообщили, что по состоянию на начало октября в Украине имеются более 11 миллионов доз различных вакцин против COVID-19. В ведомстве призвали выбирать любую из доступных и вакцинироваться как можно быстрее. Ведь, чем больше украинцев получают прививки, тем меньше людей будут тяжело болеть и попадать в реанимацию.
Актуально о темпах вакцинации в Украине
- За минувшие сутки 117 234 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 58 659 человек, завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу – 58 575 человек.
- Всего в Украине иммунизировали против коронавирусной болезни 7 300 774 человека, из них по крайней мере одну дозу вакцины получили – 7 300 772 человека.
- В то же время полностью иммунизированы – 5 879 300 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
- Всего в стране провели 13 180 072 прививки.