25 миллионов: правительство профинансирует рекламу вакцинации по ТВ

Кабинет министров принял решение о выделении 25 миллионов гривен из бюджета на проведение информационной кампании по вакцинации против COVID-19 на телевидении.

Деньги передадут в распоряжение Министерству культуры и информационной политики, а Минздрав будет координировать разработку самого контента.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что рекламы в рамках социальной квоты недостаточно для массового информирования украинцев.

Виктор Ляшко – министр здравоохранения "Сегодня мы инвестируем в рекламу, чтобы еще раз объяснить и убедить украинцев защищать себя от коронавируса именно благодаря вакцинации".

Сейчас в Украине есть только социальная реклама вакцинации

По данным Минздрава, с марта по август 2021 года на телевидении размещено 6 видеороликов с информацией о вакцинации от COVID-19 в пределах социальной квоты и партнерства.

В Nielsen Ukraine отчитывались, что за это время тема вакцинации охватила 19,3 миллиона или 71% ТВ-аудитории украинцев старше 18 лет.

Также Минздрав запустил несколько информационных кампаний с использованием наружной рекламы, онлайн-промо и партнерствами.

Вакцин достаточно

В Минздраве сообщили, что по состоянию на начало октября в Украине имеются более 11 миллионов доз различных вакцин против COVID-19. В ведомстве призвали выбирать любую из доступных и вакцинироваться как можно быстрее. Ведь, чем больше украинцев получают прививки, тем меньше людей будут тяжело болеть и попадать в реанимацию.

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