Правительство выделило 68,9 миллиона гривен на больницы для чиновников
Источник:Правительственный портал
Кабинет министров выделил из специального фонда государственного бюджета 68,9 миллиона гривен для учреждений здравоохранения, которые находятся в управлении Государственного управления делами.
Средства пойдут на мероприятия, связанные с борьбой против коронавируса COVID-19. Соответствующее распоряжение от 2 декабря 2021 рок № 1584-р уже опубликовали на сайте правительства.
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Согласно документу, средства выделят на закупку лекарственных средств, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.
Из общей суммы расходы потребления составят 23 миллионов гривен, а расходы развития – 45,9 миллиона.
К слову, недавно правительство выделило больше средств на выплату вакцинированным украинцам. Сумму увеличили более чем в 2,5 раза. Причиной стал значительный рост количества вакцинированных.
Зарплаты медиков в 2022 году
- Верховная Рада Украины приняла проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". В нем учли повышение заработной платы медицинским работникам.
- В Украине зарплату врачей на 2022 год установили на уровне 20 тысяч гривен.
- Для средних медицинских работников – 13,5 тысяч гривен.