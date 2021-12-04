Правительство выделило 68,9 миллиона гривен на больницы для чиновников

Кабинет министров выделил из специального фонда государственного бюджета 68,9 миллиона гривен для учреждений здравоохранения, которые находятся в управлении Государственного управления делами.

Средства пойдут на мероприятия, связанные с борьбой против коронавируса COVID-19. Соответствующее распоряжение от 2 декабря 2021 рок № 1584-р уже опубликовали на сайте правительства.

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Согласно документу, средства выделят на закупку лекарственных средств, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.

Из общей суммы расходы потребления составят 23 миллионов гривен, а расходы развития – 45,9 миллиона.

К слову, недавно правительство выделило больше средств на выплату вакцинированным украинцам. Сумму увеличили более чем в 2,5 раза. Причиной стал значительный рост количества вакцинированных.