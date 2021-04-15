14 апреля Кабмин принял постановление о дополнительном направлении 6,5 миллиардов гривен на закупку вакцин от COVID-19. В тот же день решение согласовал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что для закупки необходимого количества доз COVID-вакцин не хватает 6,5 миллиарда гривен. Эта проблема решена – средства выделили из государственного бюджета. Дальше – все в руках Минздрава.

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В сообщении Минфина говорится, что общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин против коронавируса составил 11,4 миллиарда гривен. Этих средств должно хватить на вакцинацию 70% взрослого населения. А именно для иммунизации 24 миллионов человек.

Все, что осталось, договориться о поставках необходимого количества вакцин. В целом Украина нуждается в еще почти 48 миллионах доз (с учетом тех 8 миллионов, которые страна получит бесплатно в рамках механизма COVAX).

В то же время перед Министерством здравоохранения стоит достаточно серьезный вызов: обеспечить своевременную закупку и поставку в Украину соответствующего количества вакцин и надлежащим образом организовать вакцинацию для достижения заявленных показателей,

– говорится в сообщении.

Согласно подсчетам, чтобы провакцинировать 70% взрослого населения до конца 2021 года, необходимо с мая ежемесячно проводить 6 миллионов прививок. В среднем это более 250 тысяч прививок в день.

На сколько это реально пока непонятно. Ведь скорость вакцинации в Украине сейчас очень низкая. Хотя в Минздраве уверяют, что возможности украинской медицинской системы позволяют иммунизировать такое количество людей.

Темпы прививочной кампании в Украине