Правительство выделило дополнительных 6,5 миллиардов гривен на закупку COVID-вакцин
14 апреля Кабмин принял постановление о дополнительном направлении 6,5 миллиардов гривен на закупку вакцин от COVID-19. В тот же день решение согласовал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.
Источник:Министерство финансов Украины
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что для закупки необходимого количества доз COVID-вакцин не хватает 6,5 миллиарда гривен. Эта проблема решена – средства выделили из государственного бюджета. Дальше – все в руках Минздрава.
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В сообщении Минфина говорится, что общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин против коронавируса составил 11,4 миллиарда гривен. Этих средств должно хватить на вакцинацию 70% взрослого населения. А именно для иммунизации 24 миллионов человек.
Все, что осталось, договориться о поставках необходимого количества вакцин. В целом Украина нуждается в еще почти 48 миллионах доз (с учетом тех 8 миллионов, которые страна получит бесплатно в рамках механизма COVAX).
В то же время перед Министерством здравоохранения стоит достаточно серьезный вызов: обеспечить своевременную закупку и поставку в Украину соответствующего количества вакцин и надлежащим образом организовать вакцинацию для достижения заявленных показателей,
– говорится в сообщении.
Согласно подсчетам, чтобы провакцинировать 70% взрослого населения до конца 2021 года, необходимо с мая ежемесячно проводить 6 миллионов прививок. В среднем это более 250 тысяч прививок в день.
На сколько это реально пока непонятно. Ведь скорость вакцинации в Украине сейчас очень низкая. Хотя в Минздраве уверяют, что возможности украинской медицинской системы позволяют иммунизировать такое количество людей.
Темпы прививочной кампании в Украине
- За прошедшие сутки, 14 апреля, прививки против коронавируса получили всего 15 744 человека.
- В общем, с начала прививочной кампании в стране прививки получили 419 297 человек, из них 419 295 получили 1 дозу.
- А вот завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 5 человек. 2 из них получили первую дозу за рубежом.
- По состоянию на 14 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 граждан.
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