"Правительство заходит слишком далеко": во Франции массовые протесты из-за COVID-вакцинации

В субботу, 17 июля, во Франции более 100 тысяч человек вышли протестовать против последних решений правительства, касающихся вакцинации против коронавируса и сдерживания распространения штамма коронавируса Дельта.

В разных частях Парижа происходили различные марши ультраправых и ультралевых людей. Вблизи Лувра демонстранты скандировали: "Макрон, вон!", "Свобода", а также били металлическими ложками по кастрюлям.

К теме Украина получила 2 миллиона доз вакцины Moderna от США

К субботним протестам присоединились активисты "желтых жилетов", ультраправые сторонники, медицинский персонал и роялисты.

Кроме Парижа, французы митинговали в Страсбурге, Лилле, Монпелье и других городах.

Они осудили решение правительства об обязательной вакцинации всех медицинских работников и вымогательства так называемого "health pass", то есть свидетельства о вакцинации, негативного теста или наличия антител после выздоровления от коронавируса. Без документа французы не могут посещать рестораны и общественные места.

Мысли протестующих:

"Я никогда не сделаю прививку. Эти новые меры являются последней каплей", – заявил 53-летний митингующий Бруно Окье. Он добавил, что готов забрать двух своих детей из школы, если вакцина против коронавируса станет обязательной для обучения.

"Правительство заходит слишком далеко", – заявил 28-летний руководитель магазина розничной торговли Люсьен. Он также отметил, что не является противником вакцины, но считает, что каждый человек должен иметь право распоряжаться своим телом.

"Я привит против дифтерии, столбняка и полиомиелита. Но вакцина против COVID-19 слишком экспериментальная", – заявила 26-летняя Элизе.

По данным французского Министерства внутренних дел, в общенациональных акциях протеста приняли участие 114 тысяч человек.