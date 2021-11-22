Ученые объясняют это тем, что согласно закону во время эвтаназии рядом с больным могут быть люди. Они рискуют заразиться смертельно опасным вирусом.

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Следовательно, эвтаназию позволят делать лишь тем, кто вакцинирован или выздоровел после заражения коронавирусом. Новый порядок подготовки к эвтаназии вводят как минимум в двух европейских городах:

Цюрихе (Швейцария);

Гамбурге (Германия).

Эвтаназия и подготовка к ней требует ответственности тех, кто принял решение умереть, но нуждается в человеческой близости,

– говорится в заявлении ассоциации.

Однако, там добавляют, что такая "близость", например, присутствие неравнодушных людей, может обернуться их заражением, поскольку вирус может распространиться и от умершего человека.

Эвтаназия в Германии: Предыстория

В феврале 2020 года Конституционный суд Германии признал право граждан страны на добровольную эвтаназию. Ее может осуществить представитель коммерческой медицинской организации или любой врач, занимающийся врачебной практикой.

Эвтаназия – что это? Это прекращение жизни человека быстрым и безболезненным способом. Ее применяют для людей, которые имеют неизлечимое заболевание и больше не хотят терпеть боль. Термин "эвтаназия" впервые употребил Фрэнсис Бэкон в XVII веке, чтобы определить "легкую смерть".

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