Состояние, когда сердце бьется в ненормальном ритме, называется фибрилляцией предсердий или "синдромом праздничного сердца". Если это продлится долго и будет игнорироваться, синдром может перерасти в более серьезные проблемы – заболевания сердца и даже сердечный приступ.
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Алкоголь, употребляемый в больших количествах во время празднований, является основной причиной развития заболевания.
Что известно о "праздничном синдроме"?
Впервые термин озвучили в 1978 году в США. За пределами Америки заболевание называют предсердной аритмией, вызванной алкоголем. Пока неизвестно, насколько синдром распространен в мире, однако исследование 1987 года выявило, что 5-10% случаев "праздничного сердца" были вызваны чрезмерным употреблением крепких напитков.
"Праздничный синдром" возникает из-за нагрузки на сердце / Фото Cathal McNaughton
Что говорит статистика о синдроме
Это заболевание редко встречается у людей до 30 лет, а редкие случаи у младших пациентов связаны с физическими упражнениями на выносливость, употреблением рекреационных наркотиков и ожирением. Самой распространенной причиной "синдрома праздничного сердца" является пьянство.
Исследование, проведенное в Копенгагене, выявило, что среди 16 тысяч опрошенных у 1 тысячи пациентов был этот синдром.
- В 5% случаев злоупотребление алкоголем явилось причиной заболевания у мужчин.
- Риск синдрома был в 1,5 раза выше у пьющих, чем у тех, кто не употребляет алкоголь.
Ученые предполагают, что токсическое влияние алкоголя на клетки сердечной мышцы или негативный эффект продуктов распада влияет на сердечный ритм и надпочечники.
Крепкий алкоголь может вызвать проблемы с сердцем / Фото Unsplash
Почему возникает "синдром праздничного сердца"
Это происходит потому, что:
- Алкоголь препятствует нервной проводимости в сердце, изменяя скорость передачи нервного сигнала через сердечную мышцу.
- Крепкие напитки могут ускорить сердцебиение, побуждая организм к выбросу адреналина из надпочечников или сердечной ткани – это может привести к аритмии.
- При употреблении алкоголя в теле повышается концентрация жирных кислот, связанных с развитием синдрома.
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"Праздничный синдром" нуждается в изучении
Хотя исследователи обнаружили, что именно алкоголь влияет на сердце в праздничное время, до сих пор неизвестно, какая доза алкоголя может вызвать сердечные заболевания, кто находится в основной группе риска и отличается ли частота синдрома у пьющих постоянно, и у тех, кто только время от времени.
Праздничные застолья могут быть причиной аритмии / Фото Unsplash
Ученые отмечают, что еще не исследованы следующие факторы:
- Сопутствующие заболевания
- Количество алкоголя для причинения синдрома
- Скорость потребления, которая вызовет заболевание
Ученые отмечают, что отказ от алкогольных напитков или их умеренное употребление во время новогодних мероприятий существенно снижают риск "синдрома праздничного сердца".