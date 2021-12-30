Состояние, когда сердце бьется в ненормальном ритме, называется фибрилляцией предсердий или "синдромом праздничного сердца". Если это продлится долго и будет игнорироваться, синдром может перерасти в более серьезные проблемы – заболевания сердца и даже сердечный приступ.

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Алкоголь, употребляемый в больших количествах во время празднований, является основной причиной развития заболевания.

Что известно о "праздничном синдроме"?

Впервые термин Впервые термин озвучили в 1978 году в США. За пределами Америки заболевание называют предсердной аритмией, вызванной алкоголем. Пока неизвестно, насколько синдром распространен в мире, однако исследование 1987 года выявило, что 5-10% случаев "праздничного сердца" были вызваны чрезмерным употреблением крепких напитков.

"Праздничный синдром" возникает из-за нагрузки на сердце / Фото Cathal McNaughton

Что говорит статистика о синдроме

Это заболевание редко встречается у людей до 30 лет, а редкие случаи у младших пациентов связаны с физическими упражнениями на выносливость, употреблением рекреационных наркотиков и ожирением. Самой распространенной причиной "синдрома праздничного сердца" является пьянство.

Исследование, проведенное в Копенгагене, выявило, что среди 16 тысяч опрошенных у 1 тысячи пациентов был этот синдром.

В 5% случаев злоупотребление алкоголем явилось причиной заболевания у мужчин.

Риск синдрома был в 1,5 раза выше у пьющих, чем у тех, кто не употребляет алкоголь.

Ученые предполагают, что токсическое влияние алкоголя на клетки сердечной мышцы или негативный эффект продуктов распада влияет на сердечный ритм и надпочечники.

Крепкий алкоголь может вызвать проблемы с сердцем / Фото Unsplash

Почему возникает "синдром праздничного сердца"

Это происходит потому, что:

Алкоголь препятствует нервной проводимости в сердце, изменяя скорость передачи нервного сигнала через сердечную мышцу.

Крепкие напитки могут ускорить сердцебиение, побуждая организм к выбросу адреналина из надпочечников или сердечной ткани – это может привести к аритмии.

При употреблении алкоголя в теле повышается концентрация жирных кислот, связанных с развитием синдрома.

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"Праздничный синдром" нуждается в изучении

Хотя исследователи обнаружили, что именно алкоголь влияет на сердце в праздничное время, до сих пор неизвестно, какая доза алкоголя может вызвать сердечные заболевания, кто находится в основной группе риска и отличается ли частота синдрома у пьющих постоянно, и у тех, кто только время от времени.

Праздничные застолья могут быть причиной аритмии / Фото Unsplash

Ученые отмечают, что еще не исследованы следующие факторы:

Сопутствующие заболевания

Количество алкоголя для причинения синдрома

Скорость потребления, которая вызовет заболевание

Ученые отмечают, что отказ от алкогольных напитков или их умеренное употребление во время новогодних мероприятий существенно снижают риск "синдрома праздничного сердца".