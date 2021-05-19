К сборам планируют привлечь около 3 тысяч человек. Им выдают комплекты российской формы и предлагают привиться "Спутником V".
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Кстати, в сети обнародовали фотографии, на которых, вероятно, уже происходит процесс вакцинации.
Боевики получили "Спутник V" еще раньше
В январе СМИ писали, что на оккупированную территорию Донецкой области доставили вакцину от коронавируса "Спутник V". Правда, в России это тогда опровергали.
Однако уже в феврале на оккупированном Донбассе начали вакцинацию российским препаратом.
Что не так с российской вакциной
- По информации The Lancet, "Спутник V" основан на аденовирусе человека, а он вызывает простуду. Препарат находится на рассмотрении EMА.
- Медицинский журнал опубликовал предварительные результаты третьей фазы испытаний вакцины. Эффективность "Спутника V" оценили на уровне выше 91%.
- В России уже использовали около 2 миллионов доз препарата.
- Важно, 8 февраля 2021 года российскую вакцину официально запретили в Украине.