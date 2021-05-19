К сборам планируют привлечь около 3 тысяч человек. Им выдают комплекты российской формы и предлагают привиться "Спутником V".

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Кстати, в сети обнародовали фотографии, на которых, вероятно, уже происходит процесс вакцинации.

Боевики получили "Спутник V" еще раньше

В январе СМИ писали, что на оккупированную территорию Донецкой области доставили вакцину от коронавируса "Спутник V". Правда, в России это тогда опровергали.

Однако уже в феврале на оккупированном Донбассе начали вакцинацию российским препаратом.

Что не так с российской вакциной