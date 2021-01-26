Мышцы человека обладают способностью предотвращать разрушительные эффекты хронического воспаления, если стимулировать их физическими нагрузками. Поэтому, спорт поможет справиться с воспалительными процессами в организме.

Источник: Университет Дюка

Уже было доказано, что хронические воспалительные заболевания приводят к атрофии мышц, однако до сих пор ученые не понимали, какова роль мышечных клеток в этом процессе. И теперь ученые "заглянули" внутрь процесса – для этого они использовали искусственно созданные мышцы человека.

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Что обнаружили ученые

Смогли определить различные типы клеток и тканевых компонентов и проследить запуск воспалительного процесса.

Удалось установить процесс взаимодействия мышечных клеток и интерферона-гамма – провоспалительной молекулы, которая приводит к различным типам мышечного истощения и дисфункции.

Каким образом проводили исследование? Сначала ученые подвергали искусственные мышцы влиянию интерферона-гамма в течение 7 дней и таким образом смоделировали хроническое воспаление. Как и ожидалось, мышцы стали меньше и потеряли силу. Во второй серии экспериментов мышцы дополнительно стимулировали электродами, чтобы сымитировать физическую нагрузку.

К удивлению ученых стимуляция мышц приводила к почти полному предотвращению хронического воспаления.

Имитация физических упражнений подавляет определенный молекулярный путь в мышечных клетках по аналогии с действием двух препаратов от ревматоидного артрита – тофацитиниб и барицитиниб.

То есть, таблетки и занятия действовали одинаково – образовывали противовоспалительное действие.

Смотрите видео эксперимента / Университет Дюка

Перспектива открытия

Исследователи хотят выяснить, можно ли с помощью специальных упражнений, не перегружая клетки, справиться с хроническим и острым воспалением.

Дальнейшие исследования могут помочь разработать специальные режимы тренировки для пациентов с различными заболеваниями, сопровождающимися воспалением.