Закарпатская область попала в красную зону карантина. С 8 марта во регионе будут действовать жесткие ограничения. Во время заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС главе ОГА Анатолию Полоскову поручили выяснить причину резкого роста заболеваемости.

Также глава области получил задание обеспечить соблюдение ограничительных мер. По результатам проверок Полосков может принять соответствующие кадровые решения.

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Закарпатье не выполнило одну из задач правительства

Как отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, Закарпатье не выполнило поручение правительства и не обеспечило 80% перепрофилированных коек под коронавирус с поставкой кислорода.

Три дня подряд на Закарпатье превышены индикаторы

Сейчас этот показатель на Закарпатье составляет 66%. Есть еще несколько регионов с такой же проблемой: Ивано-Франковская область – 74%, Одесская – 70%, Ровненская – 72%, Черновицкая – 78% и Киев – 78%.

Третий день подряд в Закарпатской области наблюдается превышение установленных индикаторов. В частности, по уровню госпитализации более 60 на 100 тысяч населения, в области в течение 3-х дней 90, 92 и 94 случая госпитализации на 100 тысяч населения. Также большой коэффициент инфицирования. Кроме того, загруженность коек с кислородом более 65%,

– объяснил Ляшко.

Ситуация с коронавирусом в Закарпатье

Источник: СНБО

По состоянию на 6 марта в области диагностировали 43 504 случая коронавируса, из них 982 – летальные. Выздоровели более 32 тысяч человек.

Адаптивный карантин в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала