Согласно исследованию, некоторые профессии могут быть связаны с повышенной вероятностью употребления алкоголя в возрасте 40 – 69 лет.

Исследователи из университета Ливерпуля проанализировали данные о 100 817 взрослых со всей Великой Британии, средний возраст которых составляет 55 лет. Все они были приняты на работу в Биобанк страны в период с 2006 по 2010 год.

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Чтобы изучить связь между родом занятий и потреблением алкоголя, авторы попросили участников вести дневник.

Пьяницами в Британии считаются женщины, которые потребляют больше 35 единиц алкоголя в неделю, и мужчины, которые потребляют больше 50 единиц алкоголя в неделю.

Одна единица алкоголя определяется как 10 миллилитров (8 граммов) чистого алкоголя, а типичные порции обычных алкогольных напитков (такие, как стакан вина на 175 миллилитров или пинта пива) содержат от одной до трех единиц алкоголя.

Словом, 77 из 353 осмотренных профессий в Британии были связаны с повышенным уровнем употребления алкоголя. 17 907 участников отнесли к категории сильно пьющих.

Наибольший коэффициент употребления алкоголя наблюдался среди:

уборщиков,

менеджеров лицензированных помещений,

маляров,

строителей.

Кто реже всего злоупотреблял алкоголем

Представители духовенства, физики, геологи, метеорологи и врачи-практики реже всего употребляли алкоголь.

Авторы также обнаружили, что ассоциации между родом профессии у мужчин и женщин отличаются. Для мужчин с пьянством были связаны профессии квалифицированного специалиста, а для женщин с пьянством были связаны профессии на старших руководящих должностях.

Авторы предупреждают, что из-за перекрестного характера исследования не удалось установить причинно-следственную связь между потреблением алкоголя и профессией. Кроме того, поскольку данные были собраны в период с 2006 по 2010 год, неизвестно, изменилось ли что-то в алкогольном поведении представителей разных профессий с тех времен.