Стандартные тесты на ковид анализируют образцы, взятые из носа и горла. Но изучение слюны на SARS-CoV-2 позволило выявить четкую корреляцию между высоким уровнем вируса и госпитализацией или смертью.

Образец слюны может указать на тяжесть COVID-19

Предварительно исследователи заметили определенную корреляцию между количеством вируса в мазках госпитализированных пациентов с тяжестью течения болезни. Теперь же ученые разработали несколько тестов на коронавирус по образцу слюны, одними из первых в этой области были ученые из Йельского университета, пишет Science.

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Теперь исследователи сравнили вирусную нагрузку в слюне и мазке из носогорла 154 пациентов и 109 здоровых людей. Они разделили пациентов на группы с низкими, средними и высокими вирусными нагрузками на основании обоих типов тестов. Затем они сравнили результаты анализов с симптомами.



Анализ слюны поможет лучше диагностировать коронавирус / Фото GETTY IMAGES

Иммунные сигналы закодированы в слюне

Оказалось, что у пациентов, которые болели в тяжелой форме было больше вирусных клеток в образцах слюны, но не в мазках. У пациентов, которые выздоровели, вирусная нагрузка со временем снижалась.

Также исследователи обнаружили, что высокая вирусная нагрузка в слюне коррелирует с высокими уровнями иммунных сигналов, таких как цитокины и хемокины – неспецифические молекулы, которые накапливаются в ответ на вирусную инфекцию и связанные с повреждениями тканей.

Перспектива открытия

Люди, у которых больше вируса в слюне, также теряли больше клеток, отвечающих за иммунный ответ, у них ниже уровень антител к шиповидному белку коронавируса и они медленнее развивают иммунную реакцию.

По словам ученых, слюна может быть лучшим способом прогнозирования исходов заболевания, чем мазок из носоглотки, так как последний берется из верхних дыхательных путей, тогда как тяжелое заболевание связано с повреждениями глубоко в легких.