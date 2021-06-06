Премьер-министр Великобритании отметил, что такая масштабная вакцинация против COVID-19 стала бы "величайшим подвигом в истории медицины".

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Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы прекратить эту ужасную пандемию, и пообещать, что мы никогда не позволим повторить последствий коронавируса,

– сказал политик.

Во время встречи Борис Джонсон также намерен обсудить необходимость увеличения производства препаратов против COVID-19.

Кроме этого, он попытается договориться о снижении барьеров для международного распространения вакцин и об увеличении обмена избыточными дозами с развивающимися странами через инициативу COVAX.

Обратите внимание! По всему миру использовали уже более 2 миллиардов вакцин против коронавируса. Из этих доз 37% ввели в странах с высоким уровнем дохода.

Ситуация с коронавирусом в мире: коротко

По состоянию на 6 июня 2021 года в мире зафиксировали более 173 миллионов случаев заражения COVID-19.

Победить смертельную инфекцию смогли более 156 миллионов человек.

Умерли от осложнений болезни более 3 миллионов 736 тысяч человек.

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