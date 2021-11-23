Премьер Израиля привел сына на прививку

Он приехал в центр вакцинации в поликлинику больничной кассы "Клалит" в Герцлии с девятилетним сыном Давидом. Об этом сообщил на своей официальной странице в фейсбуке.

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Для вакцинации детей в Израиле, как и в Украине, будут использовать препарат от компаний Pfizer-BioNTech. Недавно в компании заявили, что их COVID-вакцина Pfizer на 100% эффективна для детей.

Беннет также призвал всех родителей отвезти своих детей в центры вакцинации, чтобы защитить их от коронавирусной инфекции.

Сегодня мы начинаем всеизраильскую кампанию по вакцинации детей, прежде всего, чтобы их защитить. Сейчас сделали прививку Давиду. Это защищает и наших детей, и наших родителей, и все государство Израиль,

– говорится в сообщении.

Показал собственный пример

По его словам, что спрос на вакцинацию в возрастной группе от 5 до 11 лет в первый день оказался достаточно низким. Поэтому премьер-министр решил вакцинировать сына, чтобы побудить других родителей сделать то же самое.

Коронавирус и вакцинация детей в Израиле

На сегодняшний день количество ежедневных случаев заражения COVID-19 в Израиле продолжает падать, однако, согласно данным министерства здравоохранения страны, большинство новых случаев вируса приходится на детей и подростков – почти половина активных случаев заболевания.

Власти Израиля рассчитывает, что вакцинация детей позволит снизить заболеваемость и избежать новой волны коронавируса.

Внимание! За весь период пандемии в Израиле зафиксировали более 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и около 8,1 тысячи смертей от заболевания.

Нафтали Беннет привел на вакцинацию сына: смотрите видео

Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине:

через семейного врача;

через сервис Helsi;

по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,

прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.