В Великобритании на фоне снижения заболеваемости COVID-19 хотят ослабить карантин. О смягчении ограничений премьер-министр Борис Джонс может объявить в понедельник, 5 апреля.

Отмечается, что ключевую роль в улучшении эпидемической ситуации в стране сыграл процесс вакцинации населения.

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В связи с резким снижением ежедневной смертности и стабилизацией количества случаев заболевания и благодаря продолжению развертывания вакцинации Борис Джонсон завтра (5 апреля – 24 канал) объявит о новых мерах по ослаблению локдауна,

– пишут журналисты.

Стоит отметить, что в течение двух последних дней в Великобритании фиксируют по 10 смертей от коронавируса. Неделю назад зарегистрировали лишь 19 летальных исходов из-за инфекции.

В то же время показатели заболеваемости стали ниже тех, что были в сентябре 2020 года.

Ситуация с коронавирусом в Великобритании: кратко

С начала пандемии в Великобритании обнаружили 4 359 388 случаев заражения COVID-19.

Победить болезнь смогли 3 901 642 граждане. Умерли от осложнений инфекции 126 836 пациентов.

За прошедшие сутки, 3 апреля, коронавирус обнаружили у 2 297 человек.

Обратите внимание! Последние данные не включают Уэльс и Северную Ирландию, они приостановили информирование об эпидситуации накануне Пасхи.