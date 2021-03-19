Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca. Первую дозу прививки он получил в пятницу, 19 марта.

Укол от COVID-19 56-летнему политику вкололи в лондонской больнице Святого Томаса. Там глава правительства лечился от смертельной инфекции в апреле 2020 года.

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Борис Джонсон после вакцинации рассказал, что все было быстро и он даже ничего не почувствовал.

Когда вы получите сообщение о том, чтобы сделать прививку, пожалуйста, пойдите и сделайте его. Это лучшее для вас, лучшее для вашей семьи и всех остальных,

– сказал премьер.

Таким образом политик присоединился к 26 миллионов британцев, которые уже успели получить хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.



Джонсон вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca / Фото Sky News