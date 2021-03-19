Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вакцинувався від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Першу дозу щеплення він отримав у п'ятницю, 19 березня.

Укол від COVID-19 56-річному політику вкололи у лондонській лікарні Святого Томаса. Там глава уряду лікувався від смертельної інфекції у квітні 2020 року.

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Борис Джонсон після вакцинації розповів, що все було швидко і він навіть нічого не відчув.

Коли ви отримаєте своє повідомлення про те, щоб зробити щеплення, будь ласка, підіть і зробіть його. Це найкраще для вас, найкраще для вашої родини та всіх інших,

– сказав прем'єр.

Таким чином політик приєднався до 26 мільйонів британців, які вже встигли отримати хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.



Джонсон вакцинувався від коронавірусу препаратом AstraZeneca / Фото Sky News