Многие люди чувствуют себя одинокими лишь из-за того, что им не хватает смысла в жизни. Но ученые убеждают, что даже в повседневных делах можно найти смысл.

Ученые из Калифорнийского и Восточно-Китайского педагогического университетов обнаружили, что маленькие ритуальные действия помогают преодолеть чувство одиночества.

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Незначительные маленькие дела, такие как заваривание чая, нарезки овощей для салата, прогулка с собакой могут принести в жизнь смысл и помочь справиться с чувством одиночества.

Подобный смысл появляется у многих людей в канун Рождества и Нового года, дня рождения или любых других светских и религиозных праздников. Они основаны на общих культурных ценностях того или иного народа и помогают почувствовать себя "единым целым" с другими людьми. Повседневные ритуалы можно назвать важной частью потребительской культуры, о чем хорошо известно маркетологам. Поэтому они вполне могут служить и на пользу психологии.

Как проводилось исследование

Чтобы выяснить, как это работает, ученые опрашивали участников исследования об их повседневных ритуалах и оценивали уровень того, насколько одинокими они себя чувствуют.

Затем ученые попросили людей продолжать ритуалы или же использовать те, которые они придумали для них сами (к примеру, каждый раз слизывать крем с печенья, прежде чем его есть).

После этого исследователи измерили уровень чувства одиночества у участников.

Выяснилось, что те люди, которые начали чаще использовать ритуалы в повседневной жизни, стали меньше чувствовать одиночество. Правда, степень эффекта измеряли сразу после совершения ритуала. То есть непонятно, как это влияет на долгосрочную перспективу.

Но участники рассказали, что их жизнь стала более значимой. Ученые отметили, что повседневный ритуал не должен быть сложным. Помочь справиться с одиночеством могут лишь простые действия.

Почему это подходит не всем

Практика ежедневных ритуалов и повседневных задач может навредить людям, которые склонны к неврозу и навязчивым состояниям. А также имеют ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство.