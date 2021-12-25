Существует много причин, почему люди считают праздничное время очень напряженным – на это влияют поиски подарков, постоянное пребывание на кухне и желание создать идеальное Рождество. Давление, которое испытывает человек во время приготовлений, может негативно повлиять на психическое состояние.

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С помощью 3 методов можно овладеть своей нервозностью и справиться со стрессом праздничного сезона.

Помните – никто не идеален

На время новогодних приготовлений стоит забыть о совершенстве – ни одно празднование не может пройти идеально, и вам надо быть к этому готовыми.

Важно стараться не попасть в ловушку перфекционизма, где вас побуждает к действиям страх неудачи. Это не только может привести к чувству тревоги и снижения удовлетворения жизнью, но и может побудить избегать любимых частей праздников из-за страха ошибиться.

Помните – никто не идеален / Фото medicalert

Из-за нервов можно потерять те радости, которые мы испытываем во время праздников, поэтому не стоит зацикливаться на "идеальном" ужине.

Неидеальное Рождество может быть даже полезным – принимая возможность того, что что-то пойдет не так, можно научиться быть гибкими и лучше справляться с неудачами или вызовами в следующий раз.

Измените отношение к Рождеству

Каждый год сценарий один и тот же – Рождество всегда приходит. Хорошим оно будет или плохим – зависит лишь от вашего отношения к нему.

Исследования, посвященные стрессовому мышлению, показывают – если мы думаем о стрессе как о чем-то, что поможет нам усовершенствовать себя, мы можем чувствовать больше положительных эмоций и быть готовыми, когда предстаем перед трудностями.

Стоит признать, что Рождество действительно стрессовое, и что вы можете испытывать стресс из-за этого. Обратите внимание на то, почему вы можете испытывать стресс. Возможно, это потому, что вы напряжены, не можете поехать домой на праздники или из-за волнения об идеальном дне. Часто стресс вызывается чрезмерной заботой о важных для нас вещах.

Примите рождественский стресс и переосмыслите его / Фото yourfinancialwisdom

Взгляните со стороны на вашу типичную реакцию на стресс – кричите ли вы на близких, нервничаете ли по пустякам. Стоит спросить себя, мешает ли ваше поведение тому, что для вас важно – хорошему празднованию и довольным гостям.

Попробуйте проговорить или записать, как вы стрессуете из-за праздников, немного изменив предложение – вместо того, чтобы говорить "я переживаю из-за Рождества, потому что ничего не успеваю, и все идет наперекосяк", скажите "Я нервничаю из-за Рождества, потому что очень люблю свою семью и хочу сделать этот праздник замечательным для них".

Это может помочь вам быть менее напряженными и настроиться на позитивную атмосферу празднования.

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Практикуйте сочувствие к себе

Сочувствие и понимание своих переживаний могут помочь вам справиться со стрессом. Лояльность в первую очередь к себе может уменьшить негативные влияния грядущих празднований.

Делайте небольшие приятности для себя, когда испытываете стресс – помедитируйте, почитайте книгу или оторвитесь на чашку кофе или чая. Не бойтесь делать паузы, даже понимая, что не успеете все делать идеально – помните, что идеала не существует, а здоровье – самое главное, что стоит сохранить.

Позвольте себе отдыхать / Фото Unsplash

Эти несложные советы могут помочь вам чувствовать себя менее напряженными в отношении того, чтобы все сделать правильно, и наслаждаться временем, проведенным с семьей и друзьями.