Преодолеть СПИД к 2030 году: в ООН рассказали, что для этого нужно

В ООН надеются, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), удастся преодолеть до 2030 года.

Надежды выразила руководитель программы борьбы со СПИДом в ООН Винни Бьяньима. По ее словам, правительства стран должны сосредоточиться на неровностях, которые не дают людям возможности доступа к необходимым услугам.

К теме Болезнь, которая "ходит" возле нас: интересные факты о ВИЧ, которые вы не знали

Если они смогут перекрыть эти пробелы по конкретным группам наибольшего риска, мы сможем положить СПИДу конец до 2030 года,

– сказала она.

СПИД – незавершенное дело

Бьяньима призвала страны противодействовать СПИДу с такой же политической волей, как против COVID-19, и назвала борьбу со СПИДом "незавершенным делом".

Противодействие СПИД

По данным UNAIDS, 40 стран на пути к тому, чтобы достичь 90% сокращения смертности, связанной со СПИДом до 2030 года, среди них и 9 стран с востока и юга Африки.

В прошлом году во всем мире жили с ВИЧ 37,6 миллиона человек, и около двух третей из них получали лечение.

Почти 40 лет назад, 5 июня 1981 года, Центры контроля и предотвращения болезней США впервые сообщили о иммунодефицитной болезни. С тех пор от осложнений вследствие СПИДа умерли почти 35 миллионов человек.

В ООН говорят, что для борьбы со СПИДом пока необходимы инвестиции по 29 миллиардов долларов в год.