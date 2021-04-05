Препарат AstraZeneca для второй инъекции вакцинированным поступит из Южной Кореи, – Минздрав
Министерство здравоохранения обещает, что вакцины AstraZeneca для второй прививки хватит всем, кто прививался первой дозой индийского препарата. От COVAX поступит 360 тысяч доз препарата из Южной Кореи.
Источник:Кабмин
Как известно, Минздрав увеличил интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель. Соответственно, вакцинация второй дозой вакцины против COVID-19 должна начаться не ранее чем в середине мая для лиц, которые были привиты в Украине первыми.
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Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто прививался первой дозой, будет в достаточном количестве и доступной,
– говорится в сообщении.
Что известно о новой поставке
Украина ожидает в апреле на получение в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее.
Напомним, правительство Индии временно приостановило экспорт вакцины AstraZeneca/Covishield, чтобы удовлетворить внутренний спрос.
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