Министерство здравоохранения обещает, что вакцины AstraZeneca для второй прививки хватит всем, кто прививался первой дозой индийского препарата. От COVAX поступит 360 тысяч доз препарата из Южной Кореи.

Как известно, Минздрав увеличил интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель. Соответственно, вакцинация второй дозой вакцины против COVID-19 должна начаться не ранее чем в середине мая для лиц, которые были привиты в Украине первыми.

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Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто прививался первой дозой, будет в достаточном количестве и доступной,

– говорится в сообщении.

Что известно о новой поставке

Украина ожидает в апреле на получение в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее.

Напомним, правительство Индии временно приостановило экспорт вакцины AstraZeneca/Covishield, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

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